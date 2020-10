Sie sind hier: » » » »

19. Internationales Hundesymposium Animal learn veranstaltet vom 13. bis 15. November 2020 in Bernau im Chiemgau oder als Webinar bei Ihnen zu Hause das 19. Internationale Hundesymposium Zahlreiche Experten aus dem In- und Ausland tragen wieder interessante Themen rund um den Hund vor und die Veranstalter haben sich wie immer bemüht, ein spannendes und abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen, das für jeden interessant ist, der mit Hunden lebt und/ oder arbeitet. Dieses Jahr gibt es zusätzlich auch die Möglichkeit, das Symposium als Webinar online von zu Hause aus zu besuchen. Weitere Informationen zu Programm und Anmeldung hier!



