Die Institution "in SachenHund" feiert Jubiläum: 10 Jahre CANIS-Zentrum für Kynologie

CANIS-Zentrum für Kynologie ist ein Aus- und Weiterbildungszentrum für verantwortungsvolle Hundetrainer und ambitionierte Hundehalter. Die Bildungsangebote erfolgen durch die Veranstaltung von Seminaren, Workshops und Praktika zu unterschiedlichsten Themen "rund um den Hund". Die CANIS-Veranstaltungen finden im gesamten Bundesgebiet statt.

Ein kurzer Rückblick: Die Entstehung von CANIS

Gegründet wurde CANIS-Zentrum für Kynologie 2002 von Dr. Erik Zimen, durch seine ethologischen Arbeiten an Wolf und Hund weltweit anerkannt, und von Michael Grewe, dem über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannten Experten für Hundeerziehung und Hundeverhalten.

Das Angebot umfasste eine fachlich umfassende, Wissenschaft und Praxis verbindende Ausbildung für zukünftige Hundetrainer in Form eines dreijährigen, berufsbegleitenden Studiums. 2003 verstarb Dr. Erik Zimen unerwartet an den Folgen einer schweren Krankheit – das erste Studienjahr hatte gerade begonnen.

In den folgenden Jahren setzte Michael Grewe und sein Team alles daran, die Qualität des Studiums permanent auszubauen und höchste Standards an zukünftige Hundetrainer zu formulieren und durchzusetzen. Zudem erweiterte sich das Angebot von CANIS: Eine Vielzahl von Seminaren und Workshops für Hundehalter wurde konzipiert, um den heutigen Hundebesitzern wertvolle Erkenntnisse in ihrer Mensch-Hund-Beziehung zu vermitteln. Die CANIS-Veranstaltungen finden im gesamten Bundesgebiet statt.

Die Anerkennung eines Berufsbildes

Von Anfang an stand die zukünftige behördliche Prüfung und Anerkennung des Berufsbildes „Hundetrainer und Verhaltensberater“ auf der Liste von CANIS, um einheitliche Kriterien in dieser verantwortlichen Tätigkeit zu gewährleisten. 2007 war es dann soweit: die erste behördlich anerkannte Zertifizierung für Hundetrainer wurde von der Tierärztekammer Schleswig-Holstein unter Mitwirkung von Dr. Pasquale Piturru, Dr. Dorit Feddersen-Petersen und Michael Grewe verabschiedet. Diese Zertifizierung ist unabhängig von Verbandszugehörigkeiten oder Ideologien – sie gewährleistet aber ein hohes Maß an Wissen und Praxis und ist bundesweit gültig. Seit 2008 endet das CANIS-Studium automatisch bei Bestehen der Abschlussprüfung mit dieser Zertifizierung. Mittlerweile haben sich über 150 CANIS-Absolventen mit ihren eigenen Hundeschulen im gesamten Bundesgebiet selbstständig gemacht.

Heute formuliert CANIS sich ganz selbstverständlich: „CANIS ist ein Zentrum für alle Hunde- und Nichthundehalter, die sich für hochwertige Inhalte um das Thema Mensch & Hund interessieren.“ Das bringt es auf den Punkt. CANIS ist eine gefragte Institution für Behörden, Politik, Verbände und Vereine, wenn es um ihre Gestaltung der Zukunft „in Sachen Hund“ geht.

CANIS befindet sich in stetiger Weiterentwicklung entgegen festgefahrener, ideologisch gefärbter Lehrmeinungen. Offenheit, Sachlichkeit und Klarheit, aber auch das Gefühl an der richtigen Stelle wird praktiziert. Sich in Frage und sich der öffentlichen Diskussion um Hundeerziehung zu stellen ist für CANIS selbstverständlich. Darin sieht CANIS einen Beitrag zum Wohlergehen des Hundes und dem seiner Menschen und damit auch langfristig zu einer konfliktfreieren Existenz des Hundes in der heutigen Gesellschaft.

Dass CANIS dieses Jahr feiert, ist selbstverständlich. Diese Freude wird über den Sommer 2012 geteilt mit allen, die CANIS kennen oder kennenlernen möchten – mit Aktionen die Spaß machen oder Preisnachlässe gewähren! Weitere Informationen unter: www.canis-kynos.de









