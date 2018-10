Sie sind hier: » » » » »

Royal Canin und Tierärzte ohne Grenzen e.V. mit gemeinsamer Weihnachtsaktion Unter dem Motto „Gesundheit ist das schönste Geschenk“ starten der Tiernahrungshersteller Royal Canin und die gemeinnützige Organisation Tierärzte ohne Grenzen ab Mitte Oktober die bisher größte gemeinsame Spendenaktion. Ziel ist es, Hunde- und Katzenhaltern in Deutschland und Österreich die Möglichkeit zu geben, einen aktiven Beitrag zur Gesundheit ihrer Tiere zu leisten und gleichzeitig anderen Menschen und Tieren etwas Guten zu tun. Beim Kauf einer von vier hochwertigen Royal Canin Trockennahrungs-Weihnachtsboxen bei ihrem Tierarzt oder im Fachhandel, erhalten Tierhalterinnen und Tierhalter ab Montag dem 15.10.2018 eine Thermoskanne als Geschenk sowie einen Aktionscode. Mit diesem können sie dann bis zum 31.12.2018 10 Euro beim Kauf von Royal Canin Produkten im Wert von mindestens 20 Euro an Tierärzte ohne Grenzen spenden. Eine andere Möglichkeit ist, den Betrag von 10 Euro komplett zurückzuerhalten oder ihn unter sich und dem Spendenprojekt aufzuteilen. Die durch die Aktion gesammelten Spenden werden dann im Januar 2019 an Tierärzte ohne Grenzen übergeben. Bereits seit mehreren Jahren unterstützt Royal Canin Tierärzte ohne Grenzen mit verschiedenen Aktionen. u.a. als Exklusiv-Partner im Kontext der alljährlich stattfindenden Spendenaktion «Impfen für Afrika!» oder wie jüngst im September 2018 durch die in einer internen Spendenaktion gesammelten Summe von 3.400€.

Aktionen wie diese ermöglichen es dem gemeinnützigen Verein, den Menschen in den Projektländern Kenia, Somalia, Südsudan, Sudan und Äthiopien, deren Lebensunterhalt von der Tierhaltung abhängt, noch besser zu helfen. „Wir sind sehr dankbar über die Bereitschaft von Royal Canin, nun schon seit einigen Jahren mit uns auf verschiedenen Ebenen kooperieren zu wollen und freuen uns ganz besonders über diese für uns wirklich tolle Möglichkeit der Zusammenarbeit“, sagt Vorstandsvorsitzender der Tierärzte ohne Grenzen Dr. Daniel Zaspel. Weitere Informationen zum Ablauf der Weihnachtsaktion finden sich unter www.royal-canin.de. Alles Wichtige zu Tierärzte ohne Grenzen findet sich unter: www.togev.de.

Weitere Meldungen



Suchen Schnell-Suche

Sie suchen etwas Spezielles? Einfach Suchbegriff ins Feld eingeben und los: