VETogether Ausbildung zum Tierheilpraktiker ab sofort an 5 Standorten möglich

Demenz bei Hunden und Katzen: Spezial-Sprechstunde in Hannover Unterstützung für „graue Schnauzen“ und ihre Halterinnen und Halter: Die Abteilung Neurologie und Neurochirurgie in der Klinik für Kleintiere der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) bietet künftig eine Spezialsprechstunde an [20.10.2021] mehr »