»

»

»

»

»

Startschuss für Konzertreihe mit Einlasscheck durch Corona-Spürhunde

Tickets für Konzert mit Fury in the Slaughterhouse nach wenigen Minuten vergriffen.

Den Start einer vierteiligen Konzertreihe mit Fury in the Slaughterhouse, Bosse, Alle Farben und Sido haben heute Wissenschaftsminister Björn Thümler, Dr. Gerhard Greif, Präsident der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo), und Prof. Dr. Holger Volk, Leiter der Klinik für Kleintiere der TiHo, vorgestellt.



Daniel Jannett, AWiAS Aviation Services GmbH mit Berner Sennenhund Cordula, Björn Thümler, Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur, Professor Dr. Holger Volk, Klinik für Kleintiere der TiHo, Dr. Gerhard Greif, Präsident der TiHo Daniel Jannett, AWiAS Aviation Services GmbH mit Berner Sennenhund Cordula, Björn Thümler, Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur, Professor Dr. Holger Volk, Klinik für Kleintiere der TiHo, Dr. Gerhard Greif, Präsident der TiHo

Daniel Jannett, AWiAS Aviation Services GmbH mit Berner Sennenhund Cordula, Björn Thümler, Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur, Professor Dr. Holger Volk, Klinik für Kleintiere der TiHo, Dr. Gerhard Greif, Präsident der TiHo

Bei der kleinen Veranstaltungsreihe kommen erstmals ausgebildete Corona-Spürhunde zum Einsatz. Sie ist Teil des Projekts „Back to Culture“, das das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur mit rund 1,3 Millionen Euro unterstützt.

Die Klinik für Kleintiere der TiHo führt die Machbarkeitsstudie gemeinsam mit Hannover Concerts, ProEvent Hannover und der AWiAS Aviation Services GmbH durch. Sie soll zeigen, ob und wenn ja wie Großveranstaltungen durch den Einsatz von Corona-Spürhunden sicherer werden können.

Für Fury in the Slaughterhouse konnten Interessierte Tickets bereits am vergangenen Montag bestellen. Die Tickets waren nach wenigen Minuten vergriffen. Am kommenden Montag, 20. September 2021 werden unter https://backtoculture.de ab 20 Uhr 800 Tickets für das Bosse-Konzert am Montag, den 27. September 2021, 20 Uhr kostenlos vergeben.

Björn Thümler, Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur, sagte: „Ich freue mich, dass die Machbarkeitsstudie jetzt an den Start geht. Es wird Zeit etwas mehr Normalität zu wagen. Dieses wird für Künstlerinnen und Künstler, Veranstalter und Teilnehmende an den vier Konzerten möglicherweise zu mehr Sicherheit und ein Schritt aus der Pandemie heraus bedeuten. Wer sich an der Studie beteiligt, genießt freien Eintritt.“

Dr. Gerhard Greif, Präsident der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, sagte: „Wir hoffen sehr, mit dem Projekt auch in einer Realsituation bestätigen zu können, dass gut trainierte Hunde mit ihrer hohen Leistungsfähigkeit in der Lage sind, coronapositive Menschen zu erkennen. Damit hätten wir eine sehr gute Ergänzung zu bisherigen Maßnahmen.“

Den vollständigen Bericht finden Sie hier!