Umfrage zu Tierkrankenversicherungen bei Hunden und Katzen

Für eine Doktorarbeit zum Thema „Kleintierversicherungen“ braucht Frau Zenz-Spitzweg Ihre Unterstützung. Bitte nehmen Sie an der kurzen Umfrage teil.

Alle Daten werden gemäß der DSGVO in anonymisierter Form erhoben, ausgewertet und in wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert. Die Befragung wird in etwa 8 bis 10 Minuten in Anspruch nehmen.

Zum Dank haben Sie die Möglichkeit 5 Amazon-Gutscheine je im Wert von 20€ zu gewinnen.

Zur Umfrage gelangen Sie über diesen Link!









