Deutscher Tierschutzpreis: Vorbildliches Engagement für den Tierschutz ausgezeichnet Wer Tieren hilft, bekommt oft viel zurück: Ein dankbares Bellen, ein wohliges Schnurren oder ein gutes Gefühl – nur öffentliche Anerkennung, die bekommt man dafür viel zu selten. Anlass für den Deutschen Tierschutzbund, zusammen mit den Marken Whiskas und Pedigree auf Initiative des Fernsehmagazins FUNK UHR den Deutschen Tierschutzpreis ins Leben zu rufen. Kurz vor dem Welttierschutztag würdigt nunmehr zum vierten Mal der mit insgesamt 6000 Euro dotierte „Deutsche Tierschutzpreis“ das herausragende Engagement für den Tierschutz. Die Preise wurden am 1. Oktober verliehen. Bei der diesjährigen Preisverleihung in Hamburg wurde Jane Murray als „Tierschützerin des Jahres“ ausgezeichnet. Ihr Engagement gilt den Straßenkatzen: In Norderstedt bei Hamburg stellt sie für die Tiere Schlafhäuser auf, richtet Futterplätze ein, lässt die Tiere kastrieren und schaltet Anzeigen, um Fundtiere zu vermitteln. Den zweiten Platz belegte die Kölner und Wörther Initiative „Schüler-für-Tiere“. Rund 40 Schüler des Rodenkirchner Gymnasiums in Köln bzw. 20 Schüler der Bienwaldschule Wörth treffen sich freiwillig nachmittags, um etwas über Tierschutz zu lernen und Aktionen gegen Tierversuche oder Massentierhaltung durchzuführen. Platz drei ging an den Tierschutzverein Mechernich. Ehrenamtliche Helfer sprangen ein, als der Tierschutzverein auf einen Schlag 26 Welpen aufnehmen musste, die von der Polizei bei einem illegalen Händler beschlagnahmt worden waren. Bei dem Fernsehmagazin FUNK UHR gingen auch dieses Jahr wieder hunderte Vorschläge und Bewerbungen für die Auszeichnung ein. Eine Experten-Jury wählte daraus fünf Kandidaten aus. Die Entscheidung über die Preisträger „Tierschützer des Jahres“ trafen dann die Leser der FUNK UHR. www.tierschutzbund.de

