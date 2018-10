»

»

»

»

»

Deutschland gibt Pfötchen

Fressnapf ruft zu Spenden für den Deutschen Tierschutzbund auf

Anlässlich des Welttierschutztags am 4. Oktober 2008 ruft die Fachhandelskette Fressnapf seine Kunden zu Spenden für den Tierschutz auf.

Bei der Spendenaktion „Ich gebe Pfötchen“ kann schon mit einem Euro ein persönliches Zeichen für Tierliebe und Tierschutz gesetzt werden.

Jeder kann und sollte für die gute Sache mitmachen. Die Aktion für den Deutschen Tierschutzbund läuft vom 29. September bis zum 8. Oktober in allen rund 700 deutschen Fressnapf-Märkten.

Und so funktioniert es: Wer einen Euro für den Deutschen Tierschutzbund spendet, erhält von Fressnapf zwei Aufkleber. Ein Aufkleber ist zum Mitnehmen gedacht, auf den anderen schreibt der Spender seinen Namen und klebt diesen als „Pfötchengeber“ auf die Eingangstür des Fressnapf-Marktes.

So ist jeder, der den Tierschutz aktiv unterstützt auf der „Spendentür“ zu sehen. Die Einnahmen dieser Aktion gehen in vollem Umfang als Spende an den Deutschen Tierschutzbund e.V.

Alle Spender nehmen zudem an einer Verlosung teil, mit einem attraktiven Hauptgewinn: ein Familienwochenende in Schleswig-Holstein inklusive eines Besuchs im Tier-, Natur- und Jugendzentrum Weidefeld, das der Deutsche Tierschutzbund bei Kappeln an der Ostsee betreibt.

„Wir freuen uns, dass Fressnapf auch zum diesjährigen Welttierschutztag wieder aktiv für den Tierschutz wirbt“, erklärt Wolfgang Apel, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes.

Auch auf der Internetseite www.fressnapf.de ist eine Spende möglich. Mitmachen kann jedes registrierte Mitglied der Fressnapf Tier-Community.

Die Pfote wird dabei nicht mit einem Euro erworben, sondern mit 100 Tatzen – der „Währung“ der Community. Die persönliche Aufkleber-Pfote ist dann auf einer virtuellen Fressnapf-Pinnwand auf der Website zu sehen. Als Dankeschön werden unter den Community-Teilnehmern 100 Pfotenschlüsselanhänger verlost.

www.tierschutzbund.de

www.fressnapf.de

Pedigree spendet fünf neue Tierhilfewagen Als einer der Höhepunkte bei der Mitgliederversammlung des Deutschen Tierschutzbundes wurden am Samstag, den 19. September 2009 neue Tierhilfewagen von Pedigree und Whiskas an fünf Tierschutzvereine übergeben [24.09.2009] mehr »



Deutscher Tierschutzpreis: Vorbildliches Engagement für den Tierschutz ausgezeichnet Wer Tieren hilft, bekommt oft viel zurück: Ein dankbares Bellen, ein wohliges Schnurren oder ein gutes Gefühl – nur öffentliche Anerkennung, die bekommt man dafür viel zu selten [01.10.2008] mehr »



Deutscher Tierschutzpreis 2008 - Bewerbungsfrist läuft Der Deutsche Tierschutzpreis wird in diesem Jahr zum vierten Mal verliehen. Mit diesem Preis, der jährlich ausgelobt wird, sollen Einzelpersonen und Initiativen ausgezeichnet werden, die sich nachhaltig für das Wohl der Tiere engagieren [20.07.2008] mehr »



Fressnapf heißt Kollege Hund willkommen! Was bundesweit am 26. Juni 2008 vom Deutschen Tierschutzbund als einmaliger Aktionstag „Kollege Hund“ initiiert wird, gehört beim Krefelder Heimtierbedarfshändler Fressnapf zum regulären Arbeitsalltag [19.06.2008] mehr »