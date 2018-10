»

Pedigree spendet fünf neue Tierhilfewagen

Als einer der Höhepunkte bei der Mitgliederversammlung des Deutschen Tierschutzbundes wurden am Samstag, den 19. September 2009 neue Tierhilfewagen von Pedigree und Whiskas an fünf Tierschutzvereine übergeben.

"Whiskas und Pedigree sind seit vielen Jahren zwei wichtige und starke Partner des Deutschen Tierschutzbundes und des praktischen Tierschutzes vor Ort“, bedankte sich Wolfgang Apel, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes.

Seit Samstag können sich nun die Tierschutzvereine Kiel (Schleswig-Holstein), Goslar (Niedersachsen), Rostock (Mecklenburg-Vorpommern), Minden (Nordrhein-Westfalen) und Dillingen (Bayern) über die Spende auf vier Rädern freuen.



Glückliche Gesichter: Berthold Merkel (DTSchB Landesverband Bayern), Wolfgang Apel (Deutscher Tierschutzbund) und Johann Rechthaler (Tierschutzverein Dillingen) freuen sich über einen der fünf neuen Tierhilfewagen, die auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Deutschen Tierschutzbundes von Rolf Zepp (v.l.) im Namen von Whiskas und Pedigree übergeben wurden.

In den vergangenen acht Jahren wurden von Pedigree und Whiskas bereits 40 speziell ausgestattete Tierhilfewagen an Mitgliedsvereine des Deutschen Tierschutzbundes übergeben. Die Fahrzeuge tragen im täglichen Einsatz zur Rettung von in Not geratenen Tieren aus privaten Haushalten und aus der freien Wildbahn bei.

Damit sind die Tierhilfewagen für den täglichen Tierheimbetrieb eine große Entlastung und erleichtern den Tierschutzvereinen ihre Arbeit. Die Vereine sind, neben den Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, auf die Hilfe von Sponsoren und vielen ehrenamtlich Engagierten angewiesen, um die wichtige Tierschutzarbeit finanzieren zu können.

