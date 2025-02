Sie sind hier: » » »

Gut Aiderbichl unterstützt den ersten Galgo-Marsch in Osnabrück Am 1. Februar 2025 ab 12.00 Uhr findet der erste Galgo-Marsch in Osnabrück (DE) statt. Gut Aiderbichl ist bei dem friedlichen Protestmarsch mit eigenen Bannern vor Ort und hofft auf zahlreiche Unterstützer. Ziel ist es, auf das Leid der spanischen Windhunde, der Galgos Espagñol, hinzuweisen und die Ausbeutung und Quälerei dieser wunderbaren Hunderasse zu stoppen. Das Leid der Galgos in Spanien Das Leben der Galgos in Spanien ist häufig von großem Leid geprägt. Sie werden dort in der Jagdsaison von Oktober bis 1. Februar für Hetzjagden eingesetzt. Um Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h zu erreichen, werden die Hunde an Laufbänder gekettet oder hinter Autos gespannt und „trainiert“.

Galgos als Wegwerfprodukt Galgos, die bei der Jagd nicht den Erwartungen entsprechen, werden wie Abfall entsorgt. Für sie beginnt ab dem 01. Februar ein Martyrium: Viele werden in Müllsäcke gesteckt und lebendig ins Wasser geworfen, oder sie verhungern qualvoll in fensterlosen Bunkern, in denen sie zusammen mit hunderten Artgenossen weggesperrt und sich selbst überlassen werden. In besonders grausamen Fällen werden die Tiere mit Säure übergossen oder auf brutale Weise erhängt – eine Praxis, bekannt unter dem Begriff „Klavierspiel der Galgos“.

1. Februar ist Welt-Galgo-Tag Der erste Februar markiert das Ende der Jagdsaison und wurde vor einigen Jahren zum „Día del Galgo“, dem Welt-Galgo-Tag, erklärt. An diesem Datum finden weltweit Protestmärsche statt, um auf das grausame Schicksal der Windhunde aufmerksam zu machen. Galgos sind weltweit die am stärksten ausgebeutete und gequälte Hunderasse.

Das Tierschutzgesetz in Spanien gilt nicht für Galgos „Galgos werden in Spanien als Jagd- und Gebrauchshunde betrachtet und gelten somit als Nutztiere“, erklärt Anita Hartner, Leiterin von Gut Aiderbichl Osnabrück. „Dadurch unterliegen sie nicht dem Tierschutzgesetz. Es ist nahezu unmöglich, Misshandlung, schlechte Haltung oder mangelhafte Versorgung anzuzeigen“.

Kampagne für ersten Galgo-Marsch in Osnabrück „Deshalb begleiten wir am 01. Februar einen friedlichen Marsch, um auf diese Missstände aufmerksam zu machen“, so Hartner weiter. „Mit Transparenten, einer Broschüre und einer Rede möchten wir Menschen bewegen und ein starkes Zeichen setzen – gegen Tierleid und für den Schutz der Galgos“, so Klaus Spielbüchler, Tierretter von Gut Aiderbichl Osnabrück und Teilnehmer des Galgo-Marsches.

Gut Aiderbichl setzt auf nachhaltige Aufklärung Die Tierschutzorganisation Gut Aiderbichl rettet immer wieder Galgos sowie Podencos aus Spanien und schenkt ihnen in den deutschen und österreichischen Gütern ein sicheres Zuhause. „Der einzige Weg, nachhaltige Veränderung herbeizuführen, besteht darin, das Bewusstsein zu schärfen, dass Windhunde fühlende Wesen sind, die wie Menschen Schmerzen und Leid empfinden,“ so Dieter Ehrengruber, Geschäftsführer und Stiftungsvorstand von Gut Aiderbichl. „Die jüngere Generation spielt dabei eine Schlüsselrolle. Kinder und Jugendliche können die Welt verändern und alte Denkmuster hinterfragen“, so Ehrengruber weiter. Deshalb plant Gut Aiderbichl, gemeinsam mit Tierschutz Spanien e.V. unter der Leitung von Gudrun Sauter, den Bau eines Informationszentrums mit einer Auffangstation in Spanien. Hier sollen Besucher über das Unrecht an den Galgos aufgeklärt werden und die Möglichkeit erhalten, gerettete Tiere kennenzulernen.

Informationen zum Galgo-Marsch Osnabrück: Treffpunkt: 01.02.25 um 12.00 Uhr am historischen Rathaus in Osnabrück.

Marschroute: ca. 2 km, Dauer etwa 1,5 Stunden

Schlusskundgebung: ca. 14.30 Uhr, am historischen Rathaus in Osnabrück

Weitere Informationen: galgomarsch-osnabrueck.de





Weitere Meldungen Gute Trainierbarkeit hält Hunde jung In einer aktuellen Studie der Veterinärmedizinischen Universität Wien wurden die Auswirkungen verschiedener Faktoren – einschließlich sozialer und physiologischer Parameter – auf die Veränderung der Telomere bei Haushunden (Canis lupus familiaris) untersucht

[10.02.2025] mehr »

Ciao Miao: Tiertrauer in den besten Pfoten Innovative Plattform CIAO MIAO revolutioniert Tiertrauer mit Coaching Angeboten & einzigartigem Erinnerungs-Store [21.11.2024] mehr »

Schnelle Genomanalyse eines Windhundes setzt neuen Maßstab für Artenschutz-Forschung Der fortschreitende weltweite Verlust an Artenvielfalt macht es zunehmend erforderlich, genetische Informationen bedrohter Arten schnell zu erfassen und auszuwerten [23.10.2024] mehr »

Entspannt zum Tierarzt: So helfen Sie Ihrem Hund Auch wenn Sie in der Tierarztpraxis mit Profis arbeiten, bleiben Sie für Ihren Hund die engste Bezugsperson. Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich beim Tierarztbesuch sicher fühlen, um auch Ihrem Hund Sicherheit schenken zu können [02.09.2024] mehr »





Suchen Schnell-Suche

Sie suchen etwas Spezielles? Einfach Suchbegriff ins Feld eingeben und los: