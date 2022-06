»

»

»

»

TV-Star Ross Antony für einen Tag Marktpraktikant

Exklusive Aktion von MERA und „DAS FUTTERHAUS“

Den 6. Juli 2022 wird sich eines der „DAS FUTTERHAUS“-Märkte[1] sicherlich ganz besonders im Kalender anstreichen, denn die Mitarbeitenden dürfen sich auf einen besonderen „Kollegen“ freuen: Ross Antony, der TV-Star und Entertainer wird für einen Tag als Praktikant in einem „DAS FUTTERHAUS“-Markt tätig sein.







Ross Antony und Aura Ross Antony und Aura

Das Familienunternehmen MERA startet in Kooperation mit „DAS FUTTERHAUS“ eine exklusive Verkaufsaktion: Die (teilnehmenden) Märkte haben die Möglichkeit, als Hauptgewinn einen Tag mit dem TV-Star Ross Antony zu gewinnen.





Der bekannte Entertainer wird am 6. Juli 2022 den Markt besuchen, der im Aktionszeitraum vom 30. Mai bis zum 17. Juni 2022 den höchsten Umsatz mit allen MERA Produkten erzielt[2] - Eine tolle Challenge für Mitarbeiter und Märkte untereinander.

Kund*innen und Fans haben mit dieser Aktion dann die Gelegenheit, den Entertainer hautnah und in einer ungewohnten Rolle zu erleben. Dann heißt es “Verkaufsfläche statt Rampenlicht”, denn der TV-Star wird an diesem Tag als Praktikant den Gewinner-Markt tatkräftig beim Tagesgeschäft unterstützen. Ob an der Kasse sitzen, Kunden beraten oder Autogramme geben, Ross ist an diesem Tag mitten im Geschehen und für alles bereit.

MERA wird den Gewinner-Markt innerhalb einer Woche nach Ablauf des Aktionszeitraumes bekannt geben. Die Kund*innen dürfen sich außerdem über ein besonderes, limitiertes Angebot freuen: Beim Kauf von 4kg MERA pure sensitive Trockenfutter gibt es im Aktionszeitraum die pure sensitive goody snacks im Wert von 5,49 Euro gratis dazu.

Also wer Lust hat, den “FUTTERHAUS”-Markt in seiner Nähe zu unterstützen, ist herzlich eingeladen, bei der Aktion mitzumachen und für ordentlich Umsatz z sorgen – denn nur dann heißt es irgendwann “Meet & Greet” mit Ross Antony.

Ross Antony und seine Hündin Aura sind Teil der MERA-Familie

Der TV-Star und bekannte Entertainer Ross Antony ist mit seiner Hündin Aura Teil der MERA-Familie. Die siebenjährige Aura, ein italienischer Windhund, ist so oft wie möglich an der Seite des TV-Stars. Neben seiner Familie ist es vor allem Aura, die Ross Antony Kraft und Lebensfreude schenkt. Damit der Entertainer noch viele weitere glückliche Jahre mit Aura verbringen kann, setzt er auf das hochwertige Tierfutter von MERA.



Das Familienunternehmen aus Kevelaer am Niederrhein verwendet nur hochwertige Zutaten in Lebensmittelqualität, kein Soja- oder Zuckerzusatz, keine gentechnisch veränderten Zutaten oder Aroma-, Farb- und Konservierungsstoffe. Das Futter wird außerdem ausschließlich in Deutschland mit hohen ökologischen und nachhaltigen Standards hergestellt.

Alle teilnehmenden „Das Futterhaus“-Märkte finden Sie unter:

https://shop.mera-petfood.com/futterhaus-aktion









Weitere Meldungen

Studie: Chronische Schmerzen beim Hund TiHo-Forscherinnen suchen Hunde als Studienteilnehmer. Mit einem standardisierten Test möchten Sie helfen, chronische Schmerzen bei Hunden besser und früher zu erkennen [17.05.2022] mehr »



100. Assistenzhund-Anwärterin Vida, spanisch für „das Leben“ – so heißt der 100. Welpe, den der Verein Hunde für Handicaps für ein Leben als Assistenzhund ausgewählt hat [13.05.2022] mehr »



Neuerscheinung: Hundezucht Erfolgreich züchten auf Gesundheit, Leistung und Aussehen - von Helga Eichelberg [02.05.2022] mehr »