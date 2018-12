»

Agility-Schweizer-Meisterschaft für Vereine (ASMV) in Münsingen: Die Sieger-Mannschaften sind erkoren

21 Mannschaften bei den «Large», 9 bei den «Medium» und 11 bei den «Small» haben Mitte November das Finale der Agility-Schweizer-Meisterschaft für Vereine (ASMV) bestritten.

In fünf vorgängigen, im Sommer und Frühherbst abgehaltenen Qualifikationswettkämpfen haben gegen 150 Mannschaften um die limitierten Startplätze für die Finalveranstaltung von Mitte November gekämpft. Speziell an dieser Meisterschaft: Es gibt keine Einzelwertung; sämtliche Resultate fliessen in die Mannschaftswertung ein.









Siegerteam «Small»: AT Cavallino Thun mit Eve Binder mit «Do-it», Daniela Häusler mit «Finn» und Monika Hugentobler mit «Aquila» (von links) Siegerteam «Small»: AT Cavallino Thun mit Eve Binder mit «Do-it», Daniela Häusler mit «Finn» und Monika Hugentobler mit «Aquila» (von links)



Siegerteam «Medium»: AT «Running Gags» mit Mirjam Ehrat mit «Flynn», Stephanie Hundt mit «Navy» und Claudia Schwab mit «Mylo» (von links) Siegerteam «Medium»: AT «Running Gags» mit Mirjam Ehrat mit «Flynn», Stephanie Hundt mit «Navy» und Claudia Schwab mit «Mylo» (von links)



Siegerteam «Large»: HS Wohlen mit Michael Schwager mit «Shadow», Lukas Risi mit «Rumble», Pascal Risi mit «Cainy» und Tanja Achermann mit «Frankie» (von links) Siegerteam «Large»: HS Wohlen mit Michael Schwager mit «Shadow», Lukas Risi mit «Rumble», Pascal Risi mit «Cainy» und Tanja Achermann mit «Frankie» (von links)





Die Qualifikationsrangliste wurde bei den «Small» angeführt vom «ATE Microdogs» (Sara Hasler und Michael Schwager), bei den «Medium» von den «Underdogs Steinen» (Nicole Pfister, Caroline Marktler und Simone Deuber) und bei den «Large» vom «Team-Training» (Tanja Fähndrich, Marianne Mattle, Anita Bischof und Michi Aebi).



Am Finaltag indes, ausgetragen in der «SwissDogArena» in Münsingen, wurde das Klassement nochmals gänzlich neu gemischt.















