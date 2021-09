»

»

»

»

Kynologen-Kongress der SKG 2021: Epigenetik in der Hundezucht

Am 2. Oktober 2021 veranstaltet die SKG Schweizerische Kynologische Gesellschaft den Kynologen-Kongress zum Thema "Epigenetik in der Hundezucht, hat sich durch die Resultate der Forschung etwas verändert?"

Was ist Epigenetik, Geschickte und Entwicklung in der Forschung, Systematik und Auswirkungen Auswirkungen in den Ausbildungen der Trainer und deren Auswirkungen auf das Verhalten der Hunde.



Hat sich durch die Erkenntnis der Wissenschaft in Bezug auf Epigenetik an meinem praktischen Verhalten als Züchter etwas geändert?

PROGRAMM

08.30 – 09.00 Uhr Eintreffen der Teilnehmer, Begrüssungskaffee09.00 – 09.15 Uhr Begrüssung09.15 – 10.45 Uhr Dr. rer. nat. Peter Spork (Die Zuhörer wissen was Epigenetik ist)10.45 – 11.15 Uhr Znünipause11.15 – 12.15 Uhr Dr. med. vet. Christina Sigrist (Auswirkungen in den Ausbildungen der Trainer und deren Auswirkungen auf das Verhalten der Hunde.)12.15 – 14.00 Uhr Mittagessen (Stehlunch)14.00 – 15.00 Uhr Dr. med. vet. Renée Devaux (Hat sich durch die Erkenntnis durch die Wissenschaft in Bezug auf Epigenetik an meinem praktischen Verhalten etwas geändert.)15.00 – 15.30 Uhr Zvieripause15.30 – 16.30 Uhr Podiumsgespräch Dr. Peter Spork, Dr. Christine Sigrist, Dr. Renée Devaux, Moderation: Hansueli Beer16.30 Uhr EndeAnmeldung: www.skg.ch/kynologen-kongress Ort: BallyHouseParkstrasse 365012 Schönenwerd