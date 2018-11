»

Schwarzer Terrier wird «Swiss Top Dog»

Der schönste Hund hat einen Namen: «Deneb Keitos Nastasya» heisst der Schwarze Terrier, der im Rahmen einer speziellen Wertung an der internationalen Hundeausstellung in Genf zum «Swiss Top Dog» erkoren wurde. Um den Titel kämpfen jährlich die besten Showhunde der Schweiz.

Sechs Hunde schafften es in den Final des diesjährigen «Swiss Top Dog.»

Das System ist bekannt und bewährt. Auf den grossen Shows unter dem Jahr werden Punkte gesammelt nach dem Prinzip: Je besser das Resultat, desto mehr Punkte. Für diese Saison zählten die Ausstellung in Genf (2017), Aarau (2018) und Kreuzlingen (2018).





Jennifer Bem mit dem Schwarzen Terrier «Deneb Keitos Nastasya» und den Richtern Ferdinando Asnaghi, Lisbeth Mach und Gobi Krishan (von links). Jennifer Bem mit dem Schwarzen Terrier «Deneb Keitos Nastasya» und den Richtern Ferdinando Asnaghi, Lisbeth Mach und Gobi Krishan (von links).

Jene Hunde mit den meisten Punkten ziehen in den Final ein. Der Endgewinner wird unter den Augen eines internationalen Richtergremiums auserkoren. Dieses Jahr waren dies Lisbeth Mach aus der Schweiz, Ferdinando Asnaghi aus Italien und Gobi Krishan aus Malaysia.

Sieger wurde die Schwarze-Terrier-Hündin «Deneb Keitos Nastasya» im Besitz von Jennifer Bem. Auf dem zweiten Platz folgte die Deutsche Dogge (Rüde) «Ganteus Starlight from the North» von Jasmin Beyeler. Den dritten Platz teilten sich drei Hunde: Der Afghanische Windhund (Rüde) «Hemera’s

Al-Banquo of Macbeth» von Flavio Mathias, die Kurzhaar-Dackel-Hündin «Havannah vom Fürstentum» von Thirza und Patrik Feusi sowie der Weimaraner (Rüde) «Halston Greyshadow Leroy Lonesome» von Alexander Meister. Den vierten Platz nahm schliesslich der English Pointer (Rüde) «Solivia’s Mission Impossible» ein, der ebenfalls Jennifer Bem gehört.

Der Schwarze Terrier darf nun an der «Eukanuba World Challenge» 2019 teilnehmen, die im Rahmen der «Crufts» in England stattfinden wird, jener Hundeausstellung also mit dem wohl weltweit besten Renommee. «Ich möchte die Schweiz gut vertreten», sagt die Siegerin Jennifer Bem.

Zweifel, dass sie das bestens kann, hegt niemand in der Szene: Die 23-Jährige ist eine der profiliertesten Handlerinnen der Schweiz.











