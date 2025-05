»

Delegiertenversammlung der SKG: Ehrungen für drei verdienstvolle Kynologinnen und Kynologen

Die Delegiertenversammlung der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft SKG fand am 26. April 2025 erstmals im Kompetenzzentrum Hund Schweiz in Balsthal statt.

Die statutarischen Geschäfte gingen alle reibungslos über die Bühne. An der DV wurden das jahrzehntelange kynologische Engagement von drei Mitgliedern geehrt.

Die Delegiertenversammlung der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft SKG fand am 26. April 2025 in Balsthal SO statt und somit erstmals im 2024 neu eröffneten Kompetenzzentrum Hund Schweiz.

Über 180 stimmberechtigte Delegierte der Mitgliedervereine sowie zusätzlich rund 50 Gäste nahmen an der Versammlung teil. Zu Beginn sprachen sowohl der SKG-Präsident Hansueli Beer als auch Christine Rütti, Vizepräsidentin der Gastgebergemeinde Balsthal, ein Grusswort aus.

Die statutarischen Geschäfte gingen alle reibungslos über die Bühne. Die verschiedenen Jahresberichte, die Jahresrechnung, der Revisorenbericht und das Budget 2025 wurden allesamt einstimmig angenommen.

Wie Vizepräsident und Finanzverantwortlicher Béat Leuenberger ausführte, ist die finanzielle Situation der SKG weiterhin gesund, auch wenn sie mit Mitgliederschwund zu kämpfen hat, während die Zahl der in der Schweiz lebenden Hunde ständig steigt.

In Traktandum 7 wurde zwei kleine Anpassungen des Zuchtreglements der SKG beschlossen, welche die Probeentnahmen für DNA-Profile sowie ausländische Deckrüden und deren Deckbescheinigung betreffen.

Mehrere Auszeichnungen der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft SKG vergeben

Grosse Ehre wurde Lisbeth Mach zuteil: Die langjährige und ausgewiesene Kynologin, Züchterin und FCI-Richterin wurde unter grossem Applaus zum Ehrenmitglied der SKG gewählt.

Schliesslich wurden zwei weitere verdienstvolle und langjährige Fachleute geehrt: Dr. Peter Lauper erhielt die Urkunde für das kynologische Lebenswerk und Margrit Martegani die Verdienstauszeichnung.

Beim Traktandum «Informationen der SKG» kamen verschiedene Gäste zu Wort, so etwa Vertreter von Sponsoringfirmen sowie Oberst i Gst Dan Aeschbach als Vertreter des Armeehundewesens.

Ebenfalls informierte SKG-Präsident Hansueli Beer über den Tag des Hundes am 10. Mai und den damit verbundenen Tag der offenen Tür im Kompetenzzentrum Hund Schweiz in Balsthal sowie über den bevorstehenden runden Tisch zum Thema Rasselisten und -verbote.

Zudem kündigte er an, dass Swiss Olympic über die Aufnahme der SKG bereits im kommenden Herbst neu abstimmen werde. Der angestrebte Beitritt würde für den Hundesport viele politische Vorteile bringen, namentlich in Zonenfragen oder bei der Jugendarbeit.

Die nächste Delegiertenversammlung der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft SKG findet am 25. April 2026 statt. Der Ort ist noch offen.









