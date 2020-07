»

»

»

»

BLV-Initiative: Augen auf beim Hundekauf

Nur ein Teil der rund 25 000 Hunde, die jährlich in die Schweiz importiert werden, stammt aus seriösen Zuchten oder von verantwortungsvollen Tierschutzorganisationen. Das BLV informiert mit einem Video über diese Missstände und zeigt auf, was es beim Hundekauf zu beachten gilt.

Nicht alle Organisationen, die Hunde vermitteln, sind am Tierwohl interessiert. Manche zielen nur auf den Profit ab. Darum ist es nötig, sich vor dem Kauf eines Hundes gut zu informieren. Das BLV zeigt in einem neuen Video, was es beim Hundekauf zu beachten gilt, damit der illegale Hundehandel nicht unterstützt wird.

Viele Angebote – gerade im Internet – sind zweifelhaft. Unseriöse Anbieterinnen und Anbieter verkaufen Hunde, die häufig unter qualvollen Bedingungen gehalten wurden und die beim Verkauf bereits krank sind. Nicht selten sind diese Hunde schlecht sozialisiert oder übermässig ängstlich, was zu vielfältigen Problemen bei der Haltung führt oder diese gar verunmöglicht.

Vor dem Kauf über Anbieter informieren

Ein Hundekauf darf kein Spontanentscheid sein. Die Anschaffung eines Hundes muss sorgfältig überlegt werden, denn diese Entscheidung hat ein Hundeleben lang Folgen.

Der Hundekauf bei unseriösen Anbietern fördert den illegalen Handel – und das Tierleid – weiter. Darum sollte ein Hundekauf nie schnell und günstig übers Internet erfolgen, sondern bei verantwortungsvollen Tierheimen oder in einer seriösen Zucht.

Im neuen Video kommen deshalb eine Tierheim-Leiterin und eine Züchterin zu Wort. Sie beschreiben aus ihrer Sicht, worauf beim Hundekauf geachtet werden soll.

Gegen den illegalen Handel und das Tierleid

Der illegale Import von Hunden und dessen Folgen sind ein zentrales Thema des BLV. Weitere Informationen dazu finden Sie auf blv.admin.ch sowie auf der Webseite www.hundekauf.ch, die in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Tierschutz STS entstanden ist. Auf beiden Seiten kann die Broschüre «Augen auf beim Hundekauf» heruntergeladen werden.









Weitere Meldungen

Verhaltensbiologie für Hundetrainer Verhaltensweisen aus dem Tierreich verstehen und auf den Hund beziehen - von Udo Gansloßer [02.07.2020] mehr »



Corona-Spürhunde der Deutschen Bundeswehr Derzeit läuft ein ganz besonderes Forschungsprojekt der Schule für Diensthundewesen der Bundeswehr im rheinland-pfälzischen Ulmen in Kooperation mit der Tierärztlichen Hochschule Hannover [29.06.2020] mehr »



Zweiter Frühling, zweite Chance: Warum Hundesenioren eine gute Wahl sind Ein neuer Hund? Fast jeder denkt dabei an einen süßen, quirligen Welpen. Doch gerade ältere Hunde können gegebenenfalls die bessere Wahl sein als neues Familienmitglied auf vier Pfoten [23.06.2020] mehr »



Anders als Wölfe, sind Hunde in den Menschen vernarrt Hunde sind der „beste Freund des Menschen“. Eine aktuelle Studie des Domestikation Labs der Vetmeduni Vienna erbrachte nun den Nachweis, dass die Domestizierung dafür verantwortlich ist [10.06.2020] mehr »