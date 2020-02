»

Schweizer Hundefachmesse HUND|2020

Die Schweizer Hundefachmesse findet vom 7. bis 9. Februar 2020 in Winterthur statt.

Im Fokus der kommenden Schweizer Hundefachmesse HUND|2020 stehen die jüngsten Vierpfoter: Welpen & Junghunde.

Die Haltung und Förderung in den ersten Monaten beeinflussen wesentlich die Gesundheit, den Charakter und folglich auch die spätere Alltagseignung eines Hundes.

Junghunde und Senioren haben etwas gemeinsam: Spezifische Ernährungsbedürfnisse und die stets altersangepasste physische und geistige Auslastung. Der Welpe oder Junghund benötigt zudem auch noch eine gute Sozialisierung und Erziehung, damit aus ihm kein Flegel- oder gar Problemhund wird.

An der Hundefachmesse in den Eulachhallen Winterthur vom 7. bis 9. Februar 2020 informieren Fachleute in Kurzvorträgen und Arenapräsentationen über den guten Umgang mit dem besten Freund des Menschen.

An den Ständen der 160 Aussteller wird den erwarteten 14'000 Besucherinnen und Besuchern alles zur Erziehung, Tiergesundheit, artgerechte Auslastung und Ausrüstung geboten.

Auch der Tierschutz, Zuchtorganisationen und hündische Handwerkskünstler sind vor Ort,

denn die Messe garantiert allen Hundefreunden ein Erlebnis. Ob Familien mit Hund, Züchter, Hundetrainer, Kyno-Profis oder andere Hundeliebhaber - hier kommt jeder auf den Hund! Information: www.hundemesse.ch

Schweizer Hundefachmesse HUND|2020ÖffnungszeitenFreitag, 7. Feb. 2020, 14 - 20 UhrSamstag, 8. Feb. 2020, 10 - 18 UhrSontag, 9. Feb. 2020, 10 - 17 UhrTageskarte (inkl. Messekatalog)Erwachsene: Fr. 15.00Lehrlinge/Studenten, AHV/IV mitAusweis: Fr. 12.00Kinder bis 15 Jahre in Begleitung gratisZuschlag für Hunde: Fr. 5.00OrtEulachhallenWartstrasse 73, Winterthur