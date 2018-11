Visilab spendet CHF 80’000.- an die vier Schweizer Schulen für Blindenführhunde

»

Visilab spendete für alle zwischen dem 16. April und dem 15. Juli 2018 verkauften Korrekturbrillen CHF 2.- an die vier Schweizer Schulen für Blindenführhunde. Im Rahmen dieser Aktion sind CHF 80'000.- zusammengekommen.

Der Betrag wurde in Form von Schecks im Wert von je CHF 20'000.- an die Ausbildungseinrichtungen für Blindenhunde gespendet. Daniel Mori, Präsident von Visilab, weist darauf hin, dass „Visilab viele Organisationen unterstützt, die im Bereich des Sehens tätig sind.“

Er fügt hinzu, dass er besonders glücklich sei, diesen vier Institutionen zu helfen: „In den Schulen werden nicht einfach nur Blindenführhunde, sondern wahre Lebensbegleiter ausgebildet.“

Die Schecks wurden den Institutionen von Visilabs jeweiligen Geschäfts- und Regionalleitern an vier offiziellen Anlässen überreicht: am 27. September in Brenles (Waadt), 9. Oktober in Liestal und Allschwil (Basel-Landschaft) und am 25. Oktober in Goldach (St. Gallen).

Partnerschaft mit dem Schweizerischen Zentralverein für das Blindenwesen (SZBLIND)

Die Anzahl sehbehinderter und blinder Menschen nimmt ständig zu. Ein Grund, weshalb Visilab anlässlich seines 30-jährigen Jubiläums seit dem 1. Januar 2018 den Schweizerischen Zentralverein für das Blindenwesen (SZBLIND) unterstützt.

Gemäss einer Studie des SZBLIND gibt es in der Schweiz fast 325'000 blinde, sehbehinderte oder taubblinde Menschen. Der Blindenstock ist ein wichtiges Hilfsmittel, um die Mobilität dieser Menschen zu erleichtern.



Aber auch die Blindenführhunde sind eine wertvolle Unterstützung. In der Schweiz bilden vier Fachschulen in Brenles (VD), Liestal (BL), Goldach (SG) und Allschwil (BL) Blindenführhunde für die Begleitung ihrer Besitzer aus.

Die Ausbildung von Junghunden ist allerdings teuer, zeitintensiv, verlangt viel Freiwilligenarbeit und muss mit der steigenden Nachfrage Schritt halten. Von seiner Geburt bis zum Einsatz bei der sehbehinderten Person kostet ein Blindenführhund bis zu CHF 65'000.-.

Danach ist er bis zu seiner Pensionierung acht bis zehn Jahre im Einsatz. Die Spende von Visilab leistet hier einen wertvollen Beitrag, indem sie zum Beispiel für die Kosten der Zucht, des Futters, der Ärzte und für die Ausbildung der Paten sowie der künftigen Halter verwendet werden kann.

CHF 1.- pro Nachfüllung eines Visiclean-Fläschchens geht an Forschungszwecke

Seit dem 1. Januar 2018 führt Visilab in Partnerschaft mit dem SZBLIND eine weitere Aktion durch: Der Schweizer Optiker spendet pro Nachfüllen eines Fläschchens der eigenen Brillenreinigungslösung Visiclean in einer seiner 73 Filialen CHF 1.- an den SZBLIND.

Die Aktion, welche 2019 weitergeführt wird, ermöglicht es, spezielle Projekte der Low-Vision-Abteilung des SZBLIND zu finanzieren – eine Abteilung, welche für die Entwicklung massgeschneiderter Sehlösungen für stark sehbehinderte Menschen zuständig ist.









