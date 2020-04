»

Gesunder Hund mit Ayurveda

Typgerechte Haltung und Ernährung leicht gemacht - von Anja Halata und Nadine Gelhaus

Taschenbuch: 144 Seiten

Verlag: Kynos (17. April 2020)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3954642298

ISBN-13: 978-3954642298



Die jahrtausendealte Lehre der Ayurveda mit ihrer Ganzheitlichkeit liefert bis heute gültiges Wissen rund um Gesundheit, Wohlbefinden,Vorbeugung und Heilung von Krankheiten. Dabei stehen typgerechte Ernährung und ein typgerechter Lebensstil im Zentrum – nichts ist für alle gleich, und das gilt auch für Hunde.

Hier wird dieser Wissensschatz aufbereitet, an die Bedürfnisse des Hundes angepasst und mit der modernen, natürlichen Hundefütterung kombiniert. Sie benötigen dazu keinerlei exotische Zutaten – alles, was Sie brauchen, werden Sie in Ihrem Alltag und der heimischen Küche finden.

Lernen Sie mit Hilfe dieses Buchs, die Grundsituation Ihres Hundes zu bestimmen, seine Fütterung entsprechend zu gestalten und ihn typgerecht auszulasten – legen Sie so den Grundstein für ein langes und gesundes Hundeleben!

Mit zahlreichen Bestimmungslisten, Rezeptvorschlägen und praktischen Beispielen sowohl für den gesunden Hund als auch bei Störungen der Bioenergie.









