Handbuch der homöopathischen Veterinärmedizin für Hunde

Grundsätze, Integration in die veterinärmedizinische Praxis und Arzneimittelbilder von A-Z

Dieses Buch basiert auf den Erfahrungen, die der niederländische Tierarzt Atjo Westerhuis über fünf Jahrzehnte in der Behandlung von Hunden sowohl mit Homöopathie als auch mit Schulmedizin gewonnen hat.

Es gibt Einsicht in die Wirkprinzipen der Homöopathie und bietet praktische Hilfe zum Erstellen einer Arzneimitteldiagnose, dem Auffinden des besten Mittels und der Bewertung der Reaktionen auf das gewählte Mittel.

Anhand konkreter Praxisfälle werden Indikationen wie Bewegungsstörungen, Erkrankungen des Verdauungsapparates, Hautprobleme und vieles mehr besprochen, sodass wir uns mitten in der Realität der veterinärmedizinischen Praxis wiederfinden.

Homöopathie, so die Argumentation des Autors, gehört eigentlich in die Hand der Veterinäre, da zum einen eine korrekte Diagnose Voraussetzung für jede Therapie ist und zum anderen so eine objektivere Entscheidung möglich ist, wann homöopathische oder wann reguläre (schulmedizinische) Behandlung im Einzelfall indiziert ist.

Nicht die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, sondern die Erfordernisse des Patienten sollten diese Wahl bestimmen. Aber auch für Hundebesitzer bietet dieses Nachschlagewerk eine reiche Fundgrube, um besser verstehen zu können, welche Möglichkeiten und Grenzen die Homöopathie bietet.

Gegliedert in die drei Teile Grundlagen, Arzneimittelbeschreibung und Anwendungsmöglichkeiten bietet dieses Handbuch einen umfassenden Überblick.





Handbuch der homöopathischen Veterinärmedizin für Hunde

Atjo Westerhuis

Kynos Verlag, 31. Mai 2025

1. Auflage, 464 Seiten

1. Auflage, 464 Seiten







