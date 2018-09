Sie sind hier: » » » » »

Die Mykotherapie in der Veterinärmedizin Vitalpilze sind bereits seit über 4000 Jahren in der fernöstlichen Volksmedizin als "älteste Naturmedizin" bekannt. Mit zum Teil verblüffenden Erfolgen wurden Pilze sowohl zur Prophylaxe als auch zur Linderung zahlreicher Erkrankungen eingesetzt. Petra Scharl Gebundene Ausgabe: 168 Seiten

Verlag: Shaker Media (29. April 2014)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3956311485

ISBN-13: 978-3956311482

Bedingt durch das breite Wirkspektrum der Vitalpilze gerieten diese bis heute nie in Vergessenheit und wurden umfassend wissenschaftlich untersucht. Klinische Studien bestätigten, was die Menschheit schon vor Tausenden Jahren wusste. Dank der zahlreich vorliegenden Studien- und Forschungsergebnisse, zählt die Mykotherapie nun nicht länger zu den Außenseitermethoden der Alternativmedizin. Erleben Sie in diesem Buch die faszinierende Welt der Vitalpilze und der Mykotherapie, die sich als ganzheitliches, praxiserprobtes Therapiekonzept im Bereich der alternativen Veterinärheilkunde sowie der TCM erwiesen hat.







