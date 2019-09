»

Das Hundekomplott

Ein Urlaubsroman von Michaela Feitsch

Taschenbuch: 216 Seiten

Verlag: SchriftStella; Auflage: 1 (1. September 2019)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3903248843

ISBN-13: 978-3903248847



Vergisst eh nicht, die Gackerlsackerln für den Lilo einzumpacken, gell? Die Worte von Sebastians Mutter hängen noch in der Luft, als er in den vollgepackten Kombi steigt.



Gleich startet er in den Urlaub am Hausmeisterstrand, zusammen mit seinem Hund, seiner Freundin Olli, dem Fritz und der Lena ... und seinem hirnverbrannten Zwillingsbruder Stefan, den ihm seine Mutter als Aufpasser aufs Aug gedrückt hat.

Sebastian findet sich mit der Zwangsbeglückung aber schnell ab und denkt sich: So kann er das Gassigehen mit dem Mischlingsrüden wenigstens auf seinen Bruder abwälzen. Doch diesen Irrglauben soll Sebastian schon bald nach der Ankunft in Bibione bereuen.

Denn Lilos Häufchen türmen sich nach kürzester Zeit zu einem Berg aus skurrilen Verstrickungen, die mit dem Auftauchen einer unheimlichen alten Italienerin ihren Lauf nehmen. Sebastian muss zusehen, wie nach und nach all seine Freunde verschwinden. Und dann ist auch noch der Lilo weg.

Michaela Feitsch, 1984 in Wien geboren, lebt und schreibt in der Künstlerstadt Baden bei Wien. Sie arbeitet als freiberufliche Grafikerin, Redakteurin und Autorin. Sie steht jeden Morgen auf und setzt sich an ihre digitale Schreibmaschine. Und da schau her, sie hat ihren ersten österreichischen Gesellschaftsroman geschrieben. Einfach so. Mit dem Urlaubsroman „Das Hundekomplott“ betritt die Autorin neues literarisches Terrain, in dem sie sich pudelwohl fühlt.









