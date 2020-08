»

Neu: Doktor Bibber Tierarzt

Doktor Bibber Tierarzt für 2 oder mehr Spieler, ab 6 Jahren - eignet sich als Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk!

Oh, oh! Ist ein Tierarzt in der Nähe? Pauls Hund Pico hat viele Sachen gefuttert, die er lieber nicht hätte essen sollen: Hausaufgaben, Socken, Häschen-Hausschuhe und noch mehr!

Die Kinder schlüpfen in die Rolle eines Tierarztes und versuchen, die verschluckten Dinge herauszuoperieren, damit es Pico wieder besser geht.



Der erste Spieler schnappt sich ein Autschi und lässt es in Picos Maul flutschen.

Mit dem Hund-o-skop wird es dann vorsichtig durch seinen Bauch geführt – in der Hoffnung, dass es aus seinem Po wieder herauskommt.



Doch der Alarm darf nicht ausgelöst werden! Falls der Alarm erklingt, fällt das Autschi herunter.



Fällt es aus seinem Bauch, so ist der Spielzug dieses kleinen Tierarztes beendet. Jedes erfolgreich entfernte Autschi bringt einen Punkt und wer die meisten Punkte hat, gewinnt.

Während des Spiels werden die Kids mit lustigen Geräuschen unterhalten. Einfach Picos Nase gedrückt halten, um ihn sofort bellen und pupsen zu lassen.



Doktor Bibber Tierarzt für 2+ Spieler, ab 6 Jahren - eignet sich als Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk!











