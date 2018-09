»

Dog Friendly Doc - sicher sein im Umgang mit Patient Hund

Stress beim Hund verringern, seine Kooperationsbereitschaft erhöhen, Beißvorfällen vorbeugen: Handbuch für Tierärzte und Praxisteam - von Mirjam Cordt

Dog Friendly Doc ist ein umfassendes Programm für all diejenigen, die sich mit Hunden als Patienten beschäftigen.



Stress und Angst des Hundes beeinflussen in hohem Maße das Behandlungsgeschehen beim Tierarzt.

Nicht nur das Handling des Hundes wird erschwert und das Risiko eines Beißvorfalls erhöht, der Stress kann auch den Gesundungsprozess negativ beeinflussen.



78,5% der Hunde zeigen beim Eintreten in die Tierarztpraxis Angstsymptome. Aus diesem Grund ist auf einen achtsamen und stressarmen Umgang mit dem Hund zu achten und auf seine Bedürfnisse und Befindlichkeiten einzugehen.



Eine gezielte Ausbildung hierzu gibt es bislang an den Universitäten oder Berufsschulen nicht.

Um diese Lücke zu schließen und neue Standards zu setzen, hat Mirjam Cordt das Programm Dog Friendly Doc entwickelt.



Dog Friendly Doc - sicher sein im Umgang mit Patient Hund

Mirjam Cordt



Gebundene Ausgabe: 224 Seiten

Verlag: Caniversum; Auflage: 1 (29. August 2018)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3981289056

ISBN-13: 978-3981289053



