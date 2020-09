»

Gesund füttern - Entzündungen vorbeugen

Wie Ernährung Haut, Darm und Gelenke beeinflusst - von Charlotte Kolodzey

Taschenbuch : 128 Seiten

Franckh Kosmos Verlag; 1. Auflage (13. August 2020)

ISBN-10 : 3440169235

ISBN-13 : 978-3440169230



Gesundheitliche Probleme beim Hund sind wie bei uns Menschen oft stressbedingt: Umwelteinflüsse sorgen dafür, dass der Körper überlastet ist und sich an verschiedenen Stellen entzündet.



Ohren- oder Gelenksentzündungen, Juckreiz, Bauchgrummeln oder Durchfall sind das Resultat daraus. Ein entscheidender Faktor, um die Gesundheit des Hundes zu unterstützen, ist die Ernährung.

Genau hier setzt der Ratgeber Gesund füttern – Entzündungen vorbeugen an: Er liefert eine genaue und verständliche Anleitung, was in den Napf kommen darf und soll.

Denn durch die tägliche Fütterung mit den richtigen Zutaten und der geeigneten Zusammensetzung kann Stress reduziert und das Entzündungsgeschehen im Körper beeinflusst werden – unabhängig von Hunderasse und Lebenssituation. So kann die Lebensqualität des Hundes Tag für Tag verbessert werden.

Dr. med. vet. Charlotte Kolodzey gründete 2013 Vetfoodcoach, ihre Ernährungsberatung für Hunde und Katzen. Damit berät sie den Fachhandel und gibt Workshops und Seminare zum Thema. 2017 gründete sie carnisano GmbH & Co. KG, um Hundefutterzusätze zu produzieren.







