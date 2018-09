Bürohunde: Vorbereitung, Absprachen und Training

Neuer Stadtführer für Hunde: „FRED & OTTO unterwegs in Wien“ Lola rennt gern, Frida liebt es zu planschen. Hundebedürfnisse eben. Wo können sie das in Wien ausleben, und wo dürfen sie das gar nicht? Wie lebt es sich als Hund und Hundehalter in Wien? [01.05.2014] mehr »