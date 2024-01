»

Wien geht Gassi: Vier Pfoten erschnüffeln die Stadt

40 abwechslungsreiche Gassitouren führen durch die gesamte Bundeshauptstadt zu bekannten Sehenswürdigkeiten, versteckten Gstettn, erfrischenden Hundebadeplätzen und weitläufigen Auslaufzonen - von Martin Moser

12 Jahre sind seit dem Erscheinen der 1. Auflage von WIEN GEHT GASSI vergangen.

Manche Wege blieben seither unverändert, doch die Welt dreht sich weiter und mit ihr auch die Möglichkeiten, Wien auf vier Pfoten zu erkunden. So ist es endlich an der Zeit, neue und vor allem noch mehr Gassiwege in Wien kennenzulernen.

Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. In diesem Buch findet ihr 40 Gassitouren für Zwei- und Vierbeiner sowie für alle Lebenslagen und Jahreszeiten. Kommt mit, bleibt neugierig, lernt Unbekanntes kennen und vergesst dabei nie eure Umgebung zu erschnüffeln!



Wien ist auf den Hund gekommen. Und umgekehrt. Das Gassigehen tut nicht nur den Usern der Fußgänger Community WildUrb, sondern auch allen anderen Vier- und Zweibeinern gut.

Doch die Frage ist wie so oft: Wohin solls gehen? Denn täglich die selbe Route motiviert weder Schnüffelnasen noch Hundehalter.

Mit „WIEN GEHT GASSI“ erscheint jetzt das passende Werk für alle Hundefans. Das handliche Taschenbuch (ideal für jeden Rucksack) zeigt, dass auch in der Donaumetropole genug Freiräume für Vier- und ihre Zweibeiner zur Verfügung stehen.









