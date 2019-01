»

Geräuschangst meistern

Geräuschangst ist ein bei Hunden weit verbreitetes Problem. Schnell kann sich bei den betroffenen Hunden ein Zustand tierschutzrelevanten Leids entwickeln.

von Celina del Amo

Taschenbuch: 132 Seiten

Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (9. November 2016)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 153947268X

ISBN-13: 978-1539472681



Und auch die Belastung, die der Tierhalter erfährt, ist nicht zu unterschätzen. Da jeder Hund seine ganz persönliche Vorgeschichte hat, gleicht in der Praxis kein Geräuschangstfall dem anderen.



Dieser Tatsache muss für eine erfolgreiche Therapiegestaltung Rechnung getragen werden.



In dem Buch „Geräuschangst meistern“ wird das Problemverhalten allumfassend dargestellt. Angefangen von der Beschreibung der verschiedenen Entstehungswege des Problems über die Darstellung relevanter Lernzusammenhänge bis zur Struktur der Verhaltenstherapie wird der Leser an die Hand genommen, tief in das Thema einzusteigen.



Jeweils ein ganzes Kapitel ist den möglichen Prophylaxemaßnahmen und der breiten Palette an Therapiebausteinen gewidmet.

Der Leser profitiert von dem Expertenwissen der Autorin, die als Tierärztin auf das Fachgebiet Verhaltenstherapie spezialisiert ist. Bei vielen der angesprochenen Maßnahmen handelt es sich um „kleine“ Tipps, deren Effektivität nicht selten unterschätzt wird.

Auch wenn sich das Buch ganz konkret an alle Tierhalter eines geräuschängstlichen Hundes richtet, kann unterm Strich festgehalten werden, dass es inhaltlich weit darüber hinaus geht.



So werden sicher auch viele Tierärzte, Tierarzthelferinnen, Hundetrainer und nicht zuletzt natürlich Halter problemfreier Hunde noch diverse wertvolle Informationen und Anregungen zu dem Problemkomplex Geräuschangst finden.





