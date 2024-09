»

Entspannt zum Tierarzt: So helfen Sie Ihrem Hund

Dr. Dominique Tordy ist Tierärztin mit den Schwerpunkten Chirurgie und Notfallmedizin. Daneben gründete sie das Unternehmen Pet Royalz in Köln, welches sich mit innovativen Konzepten dafür einsetzt, dass Haustiere im Notfall bestmöglich versorgt werden.

Auch wenn Sie in der Tierarztpraxis mit Profis arbeiten, bleiben Sie für Ihren Hund die engste Bezugsperson. Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich beim Tierarztbesuch sicher fühlen, um auch Ihrem Hund Sicherheit schenken zu können. Je besser Sie auf die Vorgänge in der Praxis vorbereitet sind, desto ruhiger und effektiver können Sie handeln.

Und je mehr Tricks und Kniffe Sie kennen, desto leichter wird es Ihnen fallen, Ihrem Hund beizustehen. In diesem Buch erhalten Sie von der erfahrenen Tierärztin Dr. Dominique M. Tordy Einblicke in viele Vorgänge in der Tierarztpraxis.

Außerdem verrät sie eine Reihe praktischer Tipps, mit deren Hilfe Sie sich und Ihren Hund vorbereiten, ablenken oder entspannen können. Und die individuelle Belohnung am Ende bringt den Tierarztbesuch schließlich zu einem schönen Abschluss für alle.

Sie tritt regelmäßig als fester Bestandteil zum Thema Haustiergesundheit im Sat.1 Frühstücksfernsehen auf und hat Gastauftritte beim WDR und diversen Petfluencern.

Sie schreibt Artikel für Fachzeitschriften und online-Magazine, u.a. für das Vet Magazin. Ihre Tipps zum entspannten Tierarztbesuch, die sie in ihrem Instagram-Account gibt, sind bei den Followern sehr beliebt.

Kynos Verlag (31. August 2024)

Sprache: Deutsch

Broschiert, 140 Seiten





