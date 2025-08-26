»

»

»

»

Die unsichtbare Leine - über die unzertrennliche Verbindung zu einem geliebten Tier

Mit ihrem Bilderbuch „Die unsichtbare Leine“ hilft Bestsellerautorin Patrice Karst Leser:innen jeden Alters, die Trauer und den Verlust zu verarbeiten.

Ob Katze, Hund, Vogel oder Goldfisch - der Verlust eines geliebten Haustiers trifft nicht nur Kinder schwer.

"Wenn unsere Haustiere nicht mehr bei uns sind, verbindet eine unsichtbare Leine unser Herz mit ihnen. Für immer." Das erzählt ihm Zacks Freundin Emily, nachdem sein Hund gestorben ist. Zack glaubt es nicht. Er glaubt nur an das, was er sehen kann.

Doch auf einer erleuchtenden Reise durch ihre Nachbarschaft – und durch seine Trauer – spürt er das beruhigende Ziehen an der unsichtbaren Leine. Und es fühlt sich an wie Liebe.

Begleitet von der zärtlichen und erhebenden Kunst von Joanne Lew-Vriethoff, verwendet die sanfte Geschichte der Bestsellerautorin Patrice Karst die gleiche Bindungstechnik wie in ihrem Klassiker „Das unsichtbare Band“.

So hilft sie Lesern jeden Alters durch die Erfahrung des Verlusts eines geliebten Tieres.

Die Geschichte wird von den liebevollen Illustrationen von Joanne Lew-Vriethoff begleitet.

„Wenn unsere Haustiere nicht mehr bei uns sind, verbindet eine unsichtbare Leine unser Herz mit ihnen. Für immer."

Das erzählt Emily ihrem Freund Zack, nachdem sein Hund gestorben ist. Zack glaubt es nicht. Er glaubt nur an das, was er sehen kann.

Doch auf einer erleuchtenden Reise durch ihre Nachbarschaft – und durch seine Trauer – spürt er das beruhigende Ziehen an der unsichtbaren Leine. Und es fühlt sich an wie Liebe.

Die unsichtbare Leine

Adrian & Wimmelbuchverlag, 1. Auflage

Erscheinungstermin: 26. August 2025

Sprache: ‎Deutsch, 32 Seiten

Hier bei Amazon bestellen







Weitere Buchtipps zum Thema

Vom wilden Wolf zum treuen Freund Mit seinem Kinderbuch möchte der Verhaltensbiologe Kurt Kotrschal Kindern näherbringen, welchen hohen Stellenwert Hunde im Leben von uns Menschen einnehmen [05.10.2017] mehr »



Mein schönstes Hundebuch Welche besonderen Fähigkeiten haben Hunde? Und was bedeutet es, wenn ein Hund bellt? Wissenswertes für kleine und große Hundefreunde – liebevoll und detailreich illustriert von Susanne Riha [10.07.2011] mehr »



Das Hundebuch für Kids Endlich ist es soweit! Der erste eigene Hund kommt ins Haus. Aber was müssen Kinder und ihre Eltern alles wissen, damit sich der neue vierbeinige Freund gut einlebt und wohlfühlt? [10.05.2008] mehr »



Herr Bello und das blaue Wunder mit Filmbildern Was wäre, wenn Hunde sich in Menschen verwandeln könnten? Genau das geschieht Max und seinem Hund Bello. Der trinkt aus Versehen von dem vermeintlichen blauen Düngemittel [13.05.2007] mehr »



So ein dicker Hund! Jede vierte Katze und jeder vierte Hund ist zu fett: Das gilt laut einer Studie des amerikanischen Wissenschaftsrat auch für europäische Haustiere. Zuviel Fett auf den Rippen geht an die Gesundheit von Mietzi und Bello [13.02.2007] mehr »





