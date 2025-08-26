|
|
Die unsichtbare Leine - über die unzertrennliche Verbindung zu einem geliebten Tier
|
|
|
Mit
ihrem Bilderbuch „Die unsichtbare Leine“ hilft Bestsellerautorin
Patrice Karst Leser:innen jeden Alters, die Trauer und den Verlust zu
verarbeiten.
Ob Katze, Hund, Vogel oder Goldfisch - der Verlust eines geliebten Haustiers trifft nicht nur Kinder schwer.
"Wenn
unsere Haustiere nicht mehr bei uns sind, verbindet eine unsichtbare
Leine unser Herz mit ihnen. Für immer." Das erzählt ihm Zacks Freundin
Emily, nachdem sein Hund gestorben ist. Zack glaubt es nicht. Er glaubt
nur an das, was er sehen kann.
Doch auf einer erleuchtenden Reise
durch ihre Nachbarschaft – und durch seine Trauer – spürt er das
beruhigende Ziehen an der unsichtbaren Leine. Und es fühlt sich an wie
Liebe.
Begleitet von der zärtlichen und erhebenden Kunst von
Joanne Lew-Vriethoff, verwendet die sanfte Geschichte der
Bestsellerautorin Patrice Karst die gleiche Bindungstechnik wie in ihrem
Klassiker „Das unsichtbare Band“.
So hilft sie Lesern jeden Alters durch die Erfahrung des Verlusts eines geliebten Tieres.
Die Geschichte wird von den liebevollen Illustrationen von Joanne Lew-Vriethoff begleitet.
„Wenn unsere Haustiere nicht mehr bei uns sind, verbindet eine unsichtbare Leine unser Herz mit ihnen. Für immer."
Das
erzählt Emily ihrem Freund Zack, nachdem sein Hund gestorben ist. Zack
glaubt es nicht. Er glaubt nur an das, was er sehen kann.
Doch
auf einer erleuchtenden Reise durch ihre Nachbarschaft – und durch seine
Trauer – spürt er das beruhigende Ziehen an der unsichtbaren Leine. Und
es fühlt sich an wie Liebe.
Die unsichtbare Leine
Adrian & Wimmelbuchverlag, 1. Auflage
Erscheinungstermin: 26. August 2025
Sprache: Deutsch, 32 Seiten
Hier bei Amazon bestellen
|
