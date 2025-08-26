Die unsichtbare Leine - über die unzertrennliche Verbindung zu einem geliebten Tier

ÖsterreichDeutschlandSchweiz powered by Seite drucken
Themen  
Topnews
News aus der Welt der Hunde
Kurzmeldungen Hunde-Welt
Kurzmeldungen aus der Welt der Hunde
Hunde-Seminare
Workshops, Weiterbildung, Veranstaltungen
Hunde-Schulen und Hundetrainer
Konzepte, Anbieter, Veranstaltungen
Hunde-Rassen
alle Rassen, alle Infos
Hundehaltung
Leben mit Hunden
Hundeausstellungen und Haustiermessen
Aktuelle Veranstaltungen  und Rückblicke
Hundezucht in Österreich
Verbände, Clubs und Ausstellungen
Hundesport
Sport und Hundearbeit
Rettungshunde
Organisationen, Ausbildung, Einsätze
Diensthunde
Organisationen, Ausbildung, Einsätze
Hunde-Buch Magazin
Aktuelle Bücher, Kalender, Software
Hunde-Zeitschriften
Lesestoff für Hundefreunde
Hunde im TV
Coaching und Tier-Vermittlung
Hundenahrung
Trockennahrung, Feuchtnahrung, Snacks
Zubehör und Pflege
Fellpflege, Parasitenschutz, Hygiene
Mensch-Hund Verhältnis
Tiergestützte Therapie mit Hunden
Zoofachhandel und Hundeläden
Aktionen, Angebote, Neuigkeiten
Hundegesundheit
Tierärzte, Krankheiten, Diäten, Alternativen
Hunde-Verhalten
Hundeverhalten und Verhaltenstherapeuten
Hunde-Betreuung
Hundesitter, Hundepensionen, Hundebetreuung ...
Hunde Urlaub
Urlaub in Österreich mit dem Hund
Hundesalons in Österreich
Hundefriseure und Hundepflege
Hundeportraits
Zeichnungen und Gemälde
Tierbestattung und Tierkrematorien
Verzeichnis der Tierfriedhöfe und Tierkrematorien in Österreich
Tierkommunikation in Österreich
Verzeichnis und Neuigkeiten
Tier-Kinesiologie in Österreich
Neuigkeiten, Ausbildung und Anbieter
Tierenergetiker
Neuigkeiten und Verzeichnis
Tierschutz in Österreich
entlaufen, gefunden, Tierschutzhäuser
Tiersuche
Notfalltiere, vermisste und gefundene Tiere
Neu auf Hundewelt.at
Alle Nachrichten aus der Hundewelt
Werbung auf Hundewelt
Sie möchten Ihre Website, Ihre Produkte oder Ihr Unternehmen auf Hundewelt.at bewerben


Sie sind hier: » Startseite» Österreich» Hunde-Buch Magazin» Hundebücher für Kinder

Die unsichtbare Leine - über die unzertrennliche Verbindung zu einem geliebten Tier

Mit ihrem Bilderbuch „Die unsichtbare Leine“ hilft Bestsellerautorin Patrice Karst Leser:innen jeden Alters, die Trauer und den Verlust zu verarbeiten.

Ob Katze, Hund, Vogel oder Goldfisch - der Verlust eines geliebten Haustiers trifft nicht nur Kinder schwer. 

"Wenn unsere Haustiere nicht mehr bei uns sind, verbindet eine unsichtbare Leine unser Herz mit ihnen. Für immer." Das erzählt ihm Zacks Freundin Emily, nachdem sein Hund gestorben ist. Zack glaubt es nicht. Er glaubt nur an das, was er sehen kann. 

Doch auf einer erleuchtenden Reise durch ihre Nachbarschaft – und durch seine Trauer – spürt er das beruhigende Ziehen an der unsichtbaren Leine. Und es fühlt sich an wie Liebe.

Begleitet von der zärtlichen und erhebenden Kunst von Joanne Lew-Vriethoff, verwendet die sanfte Geschichte der Bestsellerautorin Patrice Karst die gleiche Bindungstechnik wie in ihrem Klassiker „Das unsichtbare Band“. 

So hilft sie Lesern jeden Alters durch die Erfahrung des Verlusts eines geliebten Tieres.

Die Geschichte wird von den liebevollen Illustrationen von Joanne Lew-Vriethoff begleitet. 

„Wenn unsere Haustiere nicht mehr bei uns sind, verbindet eine unsichtbare Leine unser Herz mit ihnen. Für immer." 

Das erzählt Emily ihrem Freund Zack, nachdem sein Hund gestorben ist. Zack glaubt es nicht. Er glaubt nur an das, was er sehen kann. 

Doch auf einer erleuchtenden Reise durch ihre Nachbarschaft – und durch seine Trauer – spürt er das beruhigende Ziehen an der unsichtbaren Leine. Und es fühlt sich an wie Liebe.

Die unsichtbare Leine

Adrian & Wimmelbuchverlag, 1. Auflage
Erscheinungstermin: 26. August 2025
Sprache: ‎Deutsch, 32 Seiten

Hier bei Amazon bestellen


Weitere Buchtipps zum Thema

Neues Tierschutz-Buch für Wiener Kinder: Ein Hund für Lily

TierQuarTier Wien, Tierschutzombudsstelle und MA 48 thematisieren kindgerecht Aspekte der verantwortungsbewussten Hundehaltung

[03.10.2023]   mehr »

Vom wilden Wolf zum treuen Freund

Mit seinem Kinderbuch möchte der Verhaltensbiologe Kurt Kotrschal Kindern näherbringen, welchen hohen Stellenwert Hunde im Leben von uns Menschen einnehmen

[05.10.2017]   mehr »

Kinderbuch: Körpersprache des Hundes

So Lernen Kinder den sicheren Umgang mit Hunden - von Amber Richards

[13.04.2015]   mehr »

Mein schönstes Hundebuch

Welche besonderen Fähigkeiten haben Hunde? Und was bedeutet es, wenn ein Hund bellt? Wissenswertes für kleine und große Hundefreunde – liebevoll und detailreich illustriert von Susanne Riha

[10.07.2011]   mehr »

Das Hundebuch für Kids

Endlich ist es soweit! Der erste eigene Hund kommt ins Haus. Aber was müssen Kinder und ihre Eltern alles wissen, damit sich der neue vierbeinige Freund gut einlebt und wohlfühlt?

[10.05.2008]   mehr »

Lilli Brac & Seidenfell - Abenteuer auf acht Pfoten

Maria Kostner zeigt Kindern Naturschönheit auf ganz spannende Weise

[23.10.2007]   mehr »

Herr Bello und das blaue Wunder mit Filmbildern

Was wäre, wenn Hunde sich in Menschen verwandeln könnten? Genau das geschieht Max und seinem Hund Bello. Der trinkt aus Versehen von dem vermeintlichen blauen Düngemittel

[13.05.2007]   mehr »

So ein dicker Hund!

Jede vierte Katze und jeder vierte Hund ist zu fett: Das gilt laut einer Studie des amerikanischen Wissenschaftsrat auch für europäische Haustiere. Zuviel Fett auf den Rippen geht an die Gesundheit von Mietzi und Bello

[13.02.2007]   mehr »



Suchen
Schnell-Suche
Sie suchen etwas Spezielles? Einfach Suchbegriff ins Feld eingeben und los:




© 2025 hundewelt.at  |  Nutzungsbedingungen  |  Datenschutzerklärung  |  Kontakt/Impressum  |  Partner
Content Management System by SiteWare CMS  |  Design & Technology by jimpanse.biz & COMMUNITOR WebProduction