Beagle Geschichte, Haltung, Erziehung, Beschäftigung - von Sophie Strodtbeck Gut gelaunt, agil und kinderlieb, aber auch verfressen und mit hoher Jagdpassion: Sophie Strodtbeck porträtiert den Beagle kenntnisreich und mit einer gehörigen Portion Humor. Sie geht auf die Geschichte der Meutehunde ein und leitet daraus die typischen Verhaltensweisen der Rasse ab. Sie erklärt, welche Entwicklungsschritte ablaufen und wie der Halter diese mit Erziehung begleiten kann. Das Leben mit dem Beagle wird in allen Facetten beschrieben und Beschäftigungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Beagle. Geschichte, Haltung, Erziehung, Beschäftigung - von Sophie Strodtbeck

Gebundene Ausgabe: 92 Seiten

Verlag: Franckh Kosmos Verlag; 1. Edition (9. März 2017)

Sprache: Deutsch

