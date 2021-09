»

Dobermanns: A Practical Guide for Owners and Breeders

As a breed, Dobermanns have acquired an unjustified reputation as 'devil dogs' due to their courage, loyalty, intelligence and physical strength.

This book aims to dispel the myths surrounding this magnificent dog, and shows how Dobermanns can be loving and gentle family pets, as well as their more traditional role as guard dogs.

Dobermanns - a practical guide for owners and breeders traces the development of the breed from its early beginnings in the nineteenth century through to the present day, and offers the reader advice on every aspect of rearing and caring for these beautiful dogs.

Topics covered include: The history of the breed; Choosing a dog; Health and welfare; Showing and judging; Breeding. Superbly illustrated with 260 colour photographs.



Jay Horgan

Taschenbucn: 320 Seiten

The Crowood Press Ltd (25. September 2017)

Sprache: Englisch



