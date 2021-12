Sie sind hier: » » » » » »

Bruce Weber. The Golden Retriever Photographic Society The Golden Retriever Photographic Society ist Bruce Webers erste umfassende Sammlung der Aufnahmen seiner Golden Retriever Bruce Weber, Jane Goodall, Dimitri Levas

Taschen Verlag; Multilingual Edition (10. November 2021), 520 Seiten

Hardcover im Schuber, 28 x 35,5 cm, 3,69 kg Hier bei Amazon bestellen

Der Fotograf und Filmemacher Bruce Weber ist bekannt für seine breite Palette an Themen: einfühlsame Porträts von Künstlern, Schauspielern und Athleten; emotional aufgeladene und unkonventionelle Modeaufnahmen mit einem Anflug von Nostalgie; sensible Aktfotos und Landschaftsaufnahmen, die eine arkadische Vision der amerikanischen Landschaft entwerfen. Doch neben all diesen Themen auch dies: Golden Retriever! Seit dem Beginn seiner Laufbahn wurde Weber auf seinen Reisen von einem ganzen Rudel dieser gutmütigen Hunde begleitet, die sich seither auf zahlreichen seiner Aufnahmen tummeln – sei es als Staffage bei einem Modeshooting, als Motiv für ein Hochglanzmagazin oder auf seinen privaten Fotos. The Golden Retriever Photographic Society ist Bruce Webers erste umfassende Sammlung dieser Aufnahmen. Er selbst nennt es sein persönlichstes Buch. In der Einleitung schreibt er: „Die Leute sagen mir manchmal, dass sie in ihrem nächsten Leben gern einer meiner Hunde wären.“ Man möchte ihnen beim Betrachten der Fotos nicht widersprechen. Fünf Jahrzehnte lang waren diese Golden Retriever einer der Motoren für Webers Kreativität, die Begleiter des umtriebigen Lebens, das er zusammen mit seiner Frau Nan Bush führte.

Das Buch feiert den unvergleichlichen Bund zwischen Mensch und Hund und beweist, wie die Beziehung zu Haustieren die eigene Kreativität befeuern, einen Bund fürs Leben schmieden und ein Quell der Freude sein kann. Bruce Weber - Fotograf und Autor Fotograf und Filmemacher Bruce Weber erlangte in den frühen 1980er-Jahren internationale Bekanntheit mit einer Reihe von Aufnahmen, die klassische Elemente mit einer unterschwelligen Anspielung an Erotik und Sexualität verbanden.

Seine Fähigkeit, Romantik und Drama in nur einem Foto zusammenzubringen, machte ihn zum führenden Fotografen für Modehäuser wie Ralph Lauren, Calvin Klein, Versace und Abercrombie & Fitch. Webers Aufnahmen waren weltweit in den Top-Magazinen unserer Zeit omnipräsent. Während seiner gesamten Karriere hat Weber sein Talent in den unterschiedlichsten Medien bewiesen: Er hat sieben Kurz- und Langfilme gedreht, mehr als 37 Bücher veröffentlicht und weltweit mehr als 60 Ausstellungen organisiert – eine lebenslange Erforschung des Facettenreichtums menschlicher Beziehungen. Jane Goodall - Autorin Jane Goodall ist die weltweit bekannteste Expertin für Schimpansen, die sie seit 60 Jahren im heutigen Tansania studiert. Sie ist die Gründerin des Jane Goodall Instituts, einer der wichtigsten Organisationen für den Schutz von Schimpansen und deren Lebensraum.

Seit 30 Jahren hält Goodall weltweit Vorträge über die Bedrohung dieser Primaten, der Umwelt und über ihre Hoffnung, dass die Menschheit endlich Lösungen findet für die Probleme, die sie der Erde aufbürden.

