Wenn Hunde lachen

HarmoniLogie® – Kommunikationstraining für Mensch und Hund - von Anne Krüger-Degener

Anne Krüger-Degener ist Tiertrainerin, Kommunikationsexpertin und bildet Hunde aus. Bei ihr reagieren die Tiere auf den kleinsten Fingerzeig, den leisesten Pfiff, und sind mit Begeisterung bei der Sache.



Dass das so ist, liegt an der besonderen Methode, die sie in ihrer langjährigen Arbeit mit ihnen entwickelt hat: die HarmoniLogie®.



Sie basiert auf einer feinen Verständigung zwischen Mensch und Hund sowie dem Spiel zwischen Nähe und Distanz, Respekt und Vertrauen.

In ihrem Buch Wenn Hunde lachen stellt sie diese Methode jetzt ausführlich vor und erklärt, wie man sie mit dem eigenen Hund umsetzen kann. Mit ihrer Anleitung für eine klare Körpersprache und eine genaue Beobachtung sind alle Tiere umgehend so weit, dass sie ihrem Menschen gern und nachhaltig folgen – ganz ohne Leckerli und mit einem Lachen im Gesicht.

Anne Krüger-Degener ist Schäferin und leitet mit ihrem Mann den Degenerhof mit einer großen Schafherde, Hunden, Pferden und Ziegen.



Sie ist mehrfache deutsche Meisterin bei Hütewettbewerben und verzaubert mit ihrem Showprogramm ein großes Publikum. Außerdem betreibt sie eine Tierschule der besonderen Art: Nach der Methode der HarmoniLogie® werden in Kursen oder Einzelunterricht Menschen mit ihren Hunden oder Pferden geschult.



Gebundene Ausgabe: 248 Seiten

Verlag: Franckh Kosmos Verlag; Auflage: 1 (13. September 2018)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3440158462

ISBN-13: 978-3440158463



