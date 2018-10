»

»

»

»

»

Wisdom Panel 2.0 Hunde-DNA-Test jetzt auch in Deutschland verfügbar

Ein ab sofort in Deutschland erhältliches Diagnose-Tool gibt Hundebesitzern einen beispiellosen Einblick in die Persönlichkeit und das Verhalten ihrer Hunde.

Umfangreiche Datenbanken zu Hunderassen und genetischen Informationen (mehr als 250 Rassen und Arten sowie 1.800 genetische Merkmale von mehr als 150 Krankheiten und Eigenschaften) haben dazu beigetragen, die Entwicklung des Wisdom Panel 2.0 DNA-Abstammungstests für Hunde zu unterstützen.

Die Ergebnisse des Tests zeigen wichtige Erkenntnisse über die Abstammung und das voraussichtliche Gewicht eines Hundes, die den Besitzern helfen können, das Temperament ihres Hundes besser zu verstehen, die empfohlene Ernährung zu berücksichtigen und sogar, wie viel Bewegung ihr Hund benötigt.

Der Wisdom Panel(TM) Test kann zu Hause durchgeführt werden und führt den Familienstammbaum eines Hundes bis zu den Urgroßeltern zurück, was Tierärzten und Tierhaltern in Deutschland helfen kann, fundiertere Entscheidungen über die gesamte Betreuung der Hunde zu treffen. Die Ergebnisse beinhalten einen Stammbaum und ein vorhergesagtes Gewichtsprofil für die Ernährungsberatung.

Die Besitzer verwenden eine kleine Bürste, um Zellen von den Wangen und dem Zahnfleisch des Hundes zu sammeln. Im Anschluss werden Proben zur Verarbeitung an das Labor geschickt. Die DNA wird aus den Zellen des Hundes extrahiert und mit über 1.800 Stellen im Hundegenom verglichen, die an bestimmte Rassen angepasst wurden. Wisdom Panel 2.0 Hunde-DNA-Tests sind über den Online-Händler Amazon in Deutschland erhältlich.

Neben der Rassenerkennung für reinrassige Hunde ist der DNA-Test auch insbesondere für Besitzer, die einen Mischlingshund haben, sehr interessant. Vor allem, wenn der Hund aus einem Tierheim adoptiert wurde, wissen Hundebesitzer oft nicht, welche Rassen in ihrem Vierbeiner stecken. An dieser Stelle gibt der Wisdom Panel-Test Aufschluss.













Weitere Meldungen

Der Trend zum Designerhund und die Folgen Maltipoo, Schnoodle, Shipoo und Chiweenie: Sogenannte "Designerhunde" sind beliebt und erzielen auf dem Markt hohe Preise. Dabei haben die vermeintlich "perfekten" Hunde häufig mit Krankheiten zu kämpfen [05.09.2018] mehr »



Durchschnittliche Lebenserwartung von Cane Corso Italiano Hunden in der Beziehung zur Haarfarbe Hunde der Rasse Cane Corso Italiano sind direkte Nachkommen vom Canis Pugnax, dem altrömischen Molosserhund, der die Römer in der Antike jahrhundertelang im Krieg begleitete und sich als Hütehund erwies [25.10.2017] mehr »