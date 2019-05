Sie sind hier: » » » » »

Alexandra Wischall-Wagner zu Gast in „Stöckl“ In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 25. April 2019, um 23.05 Uhr in ORF 2 Physiker Werner Gruber, Profi-Tänzerin Roswitha Wieland, Opernsänger Sebastian Holecek und Hundetrainerin Alexandra Wischall-Wagner zu Gast bei Barbara Stöckl: Was Hund und Herrchen glücklich macht, weiß die Psychologin und Hundetrainerin Alexandra Wischall-Wagner. Die dreifache Hundehalterin bietet Glückstrainings für die Vierbeiner und ihre Halter/innen an und erklärt in „Stöckl.“, wie eine entspannte Beziehung gelingen kann. https://tv.orf.at/stoeckl





Weitere Meldungen Wander- und Genuss-Wochenende mit Hund Mag. Iris Schöberl und Mag. Alexandra Wischal-Wagner laden vom 13. bis 15. August 2016 zu einem Wander- und Genuss-Wochenende ins Burgenland [19.03.2016] mehr »

Dampfablassen in der Natur für HundetrainerInnen Mag. Iris Schöberl und Mag. Alexandra Wischal-Wagner laden am 3. und 4. September 2016 zu einem Seminar für HundetrainerInnen [19.03.2016] mehr »





