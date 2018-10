Sie sind hier: » » » » »

"Hundegarten safe & smart" Spielen, Entspannen, Lernen verbunden mit Nachhaltigkeit, Umwelt- und Tierschutz. Eine Mischung aus Schule und Spielplatz - der "Hundegarten safe & smart" hat am 26. Oktober 2018 eröffnet In einer Großstadt wie Wien ist es nicht immer für jeden Hundehalter einfach seinen Hund angemessen und in Ruhe zu beschäftigen. Oft fehlen die Ideen oder einfach die räumlichen Möglichkeiten. Dabei ist eine hundegerechte Auslastung ein wichtiger Punkt, damit sich unsere Vierbeiner ausgeglichen und entspannt verhalten können. Faktoren wie Stress, Überforderung oder Überanstrengung, aber auch Unterforderung gehen häufig Hand in Hand mit unerwünschtem Verhalten.





Der Hundegarten Safe & Smart bietet Menschen und Hunden die Möglichkeit sich besser kennen zu lernen und eine schöne Zeit miteinander zu verbringen.

Er kann ganz alleine gebucht werden, oder mit Freunden, mit oder ohne Training. Durch die Kooperation mit einer Physiotherapeutin können außerdem vor Ort die nötigen Übungen im Bedarfsfall in Ruhe umgesetzt werden.

"Hundegarten safe & smart"

Barbenweg 1A

1220 Wien



office@hundetraining-schar.at

T: 0660 490 56 49

