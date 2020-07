Einstieg in die TAT-TiertrainerInnen-Ausbildung ist im August noch möglich!

Alexandra Wischall-Wagner zu Gast in „Stöckl“ In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ ist am Donnerstag, dem 25. April 2019, um 23.05 Uhr in ORF 2 Hundetrainerin Alexandra Wischall-Wagner zu Gast bei Barbara Stöckl [25.04.2019] mehr »