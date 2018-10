Sie sind hier: » » » » »

Stellungnahme der VÖHT zur Wiener Hundehaltungsverordnung Die Vereinigung Österreichischer HundeverhaltensTrainerInnen bringt sich mit einer Stellungnahme in die laufende Diskussion über die Hundehaltung in Wien ein. Der Vorschlag zur Novellierung der Hundehaltungsverordnung für Wien reißt tiefe Gräben auf, ohne die Probleme zu lösen. Aus unserer Sicht – und aus der vieler anderer Fachleute - halten wir diese Novellierung nicht für eine langfristig geeignete Maßnahme zu einem konfliktfreien Umgang zwischen Mensch und Hund. Zukunftsträchtige Lösungen sollten nicht im politischen Alleingang, sondern in Zusammenarbeit mit Fachleuten (KynologInnen, VerhaltensforscherInnen, HundeverhaltensspezialistInnen) erarbeitet werden. Auch die VÖHT wird sich in einer ExpertInnenrunde gerne einbringen. Unsere Empfehlung lautet: österreichweit einheitliche Hundehaltungsverordnungen unter Berücksichtigung des Tierschutzgesetzes

klar definierte Haltungsvoraussetzungen für alle Hunde unabhängig von Größe oder Rasse

verpflichtender Schwerpunkt auf charakterliche Zuchtmerkmale für ZüchterInnen

theoretische UND praktische Unterweisung vor bzw. in einem begrenzten Zeitraum ab Übernahme des Hundes durch autorisierte TrainerInnen, Hundeschulen und Verbände

Bisspräventionsprogramme an Kindergärten und Schulen

Die aktuelle Vorlage halten wir für nicht ausreichend überlegt, nicht exekutierbar und vor allem nicht zielführend: Stichwort „Listenhunde“: Die Sinnhaftigkeit von Rasselisten wird seit Jahren von Fachleuten und KommunalpolitikerInnen in Frage gestellt, entsprechende Verordnungen werden der Reihe nach wieder zurückgenommen. In Deutschland konnte durch die Einführung der Rasselisten kein erwünschter Sicherheitszuwachs verzeichnet werden.

Nur ein verschwindend geringer Anteil der Beissvorfälle wird durch sogenannte Listenhunde verursacht. Auch der sich bereits auf der Liste befindende Rottweiler wurde durch dieses Vorgehen nicht vom Beissvorfall abgehalten. Stichwort „Generelle Maulkorbpflicht und Leinenpflicht“ für Listenhunde: Eine generelle Maulkorbpflicht und Leinenpflicht widerspricht dem Tierschutzgesetz, artgerechte Hundehaltung ist so nur sehr eingeschränkt möglich. HundehalterInnen bleibt somit die zweifelhafte Wahlfreiheit, entweder der Hundehaltungsverordnung oder dem Tierschutzgesetz zuwiderzuhandeln. Stichwort „Sicherheit“: Der überwiegende Anteil an Bissverletzungen durch Hunde passiert im familiären Umfeld. Wie möchte man sich vor Bissattacken im eigenen Heim absichern? Ganz nebenbei bemerkt ist auch die Durchführung durch die Exekutive schwer in Frage zu stellen. Stichwort „Zuchtverbot für Listenhunde in Wien“: Auch hier ist die Absicherung nur eine scheinbare. Es ist ein absoluter Trugschluss, zu glauben, dass dieses Verbot zu einer Verminderung der Listenhunde-Haltung führen wird. Der Anstieg der Züchter in den umliegenden Bundesländern wird vermerkbar sein, Hinterhof-Züchtern wird dabei in die Hände gespielt. Stichwort „Tierheim“: Diese Verordnung wird vermehrt Abgabe und Abnahme von Listenhunden mit sich bringen. Dank der Liste schwer- oder auch gänzlich unvermittelbar, müssen diese „lebenslänglich“ auf Steuerkosten verwahrt werden. Stichwort „Expertise“: Auf die Hinzuziehung international anerkannter Fachleute wie Prof. Kotrschal, Friederike Range, ...wurde leider verzichtet. Den EntscheidungsträgerInnen darf wohl eher politische denn sachliche Expertise unterstellt werden. Die Chance auf einen echten Zugewinn wurde damit vertan. Stichwort „Gesellschaftliche Spaltung“: HundehalterInnen werden noch weiter stigmatisiert und der öffentlichen Anfeindung preisgegeben. Die Verfehlungen einzelner dürfen niemals zum ganzheitlichen Gesetz werden. Stichwort „Verantwortung“: Wissen und Verantwortungsbewusstsein sind die Grundlagen für ein sicheres Miteinander. Je mehr Menschen über ihre Hunde und den Umgang mit ihnen wissen, umso sicherer wird der Alltag - für HundehalterInnen ebenso wie für Nicht-HundehalterInnen. Für Erwachsene ebenso wie für Kinder. Die VÖHT wird sich daher weiterhin und mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass: Wissen über Hunde, ihr Kommunikationsverhalten und den Umgang mit ihnen vermittelt wird

Menschen dabei unterstützt werden, ihren Hund nach modernen, wissenschaftsbasierten und gewaltfreien Methoden zu erziehen

sich artgerechte und tierschutzkonforme Hundehaltung weiter verbreitet

www.voeht.at









Weitere Meldungen Silvesterangst beim Hund Viele meiner Freunde flüchten zu Silvester mit ihren Hunden auf eine einsame Berghütte, um einen ruhigen Jahreswechsel ohne Feuerwerkslärm zu feiern. Gute Idee, allerdings nicht für jeden realisierbar [30.11.2015] mehr »

VÖHT-TrainerInnen Symposium 2016 Unter dem Motto „Verständigung verbindet!“ veranstaltet die Vereinigung Österreichischer Hundeverhaltens TrainerInnen am Sonntag, 12.06.2016 erstmalig ein Symposium [19.10.2015] mehr »

Fortbildung zum Thema TV-Hundetraining für Hundefachleute Ist TV-Hundetraining gefährlich? Diese Frage ging Barbara „Sunny“ Benett anlässlich einer Einladung der Wirtschaftskammer Salzburg (Berufsgruppe TierbetreuerInnen) am 26. März 2015 auf den Grund [30.03.2015] mehr »







Suchen Schnell-Suche

Sie suchen etwas Spezielles? Einfach Suchbegriff ins Feld eingeben und los: