Sie sind hier: » » » »

Jahreskongress der Pet Dog Trainers of Europe Am 25. und 26. September 2021 findet der Jahreskongress der Pet Dog Trainers of Europe online statt 1989 wurde der Verein Pet Dog Trainers of Europe von Turid Rugaas gegründet um international tätige Hundetrainer aus zu bilden, die artgerecht, positiv und respektvoll mit Hunden umgehen. Die Basis der Ausbildungen sind das Ausdrucksverhalten der Hunde, das Lernverhalten, die Rücksichtnahme auf das Wesen und die individuellen Bedürfnisse unserer Hunde. Programm Cristina und Aurélien Budzinski - Frankreich

Fallstudie: Wie können wir einem Hund helfen, sich zu entspannen und seinen Spaziergang in einer schwierigen Umgebung zu genießen?



Leticia Sanchez-Moral - Spanien

Verbesserung der körperlichen und geistigen Gesundheit von Hunden durch Bewegung



Lyubov Elupova - Bulgarien

Sitz-Studie: Warum sitzen Hunde und warum zwingen wir sie immer noch dazu?



Martina Načeradská - Tschechische Republik

Blutdruck bei Hunden



Helen Moore - Kanada

(Thema wird bald bekannt gegeben)



Tatiana Vishniakova - Russland

Die Verwendung von Boxen



Link:

Fallstudie: Wie können wir einem Hund helfen, sich zu entspannen und seinen Spaziergang in einer schwierigen Umgebung zu genießen?Verbesserung der körperlichen und geistigen Gesundheit von Hunden durch BewegungSitz-Studie: Warum sitzen Hunde und warum zwingen wir sie immer noch dazu?Blutdruck bei Hunden(Thema wird bald bekannt gegeben)Die Verwendung von BoxenLink: Jahreskongress der Pet Dog Trainers of Europe





Weitere Meldungen 20. Jahrekongress der Pet Dog Trainers of Europe Am 29. und 30. September 2018 findet in Wien der 20. Jahrekongress der Pet Dog Trainers of Europe statt [30.08.2018] mehr »





Suchen Schnell-Suche

Sie suchen etwas Spezielles? Einfach Suchbegriff ins Feld eingeben und los: