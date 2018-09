Sie sind hier: » » » »

Amazing Dogs Symposium 2017 Das Amazing Dogs Symposium 2017 findet am 8. April 2017 in Linz statt. Das Symposium steht im Zeichen des Hundetrainings. Als Referenten sind eingeladen: Karl Weissenbacher: Modernes auf Belohnung basiertes Hundetraining

Sunny Benett: Kooperieren statt Korrigieren - Eine Einführung in moderne Hundeerziehung

Nicole Pfaller-Sadovsky: „Normalerweise macht mein Hund das!?“ – Über Generalisation als Trainingsziel im gewaltfreien Hundetraining

Iris Schöberl: Relevanz der Bindung im Hundetraining

LFI Oberösterreich

Auf der Gugl 3, 4021 Linz



