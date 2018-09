Sie sind hier: » » » »

Amazing Dogs Symposium 2018 Das Amazing Dogs Symposium 2018 findet am 3. März 2018 in Linz statt. Das Symposium steht im Zeichen der Gesundheit und dem Wohlergehen der Hunde. Als Referenten sind eingeladen: Prof. Kurt Kortschal

Anna Oblasser-Mirtl

Mag. (FH) Iris Otto-Siemakowski



Veranstaltungsort :



LFI Oberösterreich

Auf der Gugl 3, 4021 Linz



Weitere Meldungen Amazing Dogs Symposium 2019 Das Amazing Dogs Symposium 2019 findet am 27. April 2019 in Linz statt [28.09.2018] mehr »

Amazing Dogs Symposium 2017 Das Amazing Dogs Symposium 2017 findet am 8. April 2017 in Linz statt [17.01.2017] mehr »







