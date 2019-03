Sie sind hier: » » » »

Basisausbildung Hundemassage in Wien Informieren Sie sich am 29. März oder am 9. April 2019 kostenlos und unverbindlich über die Wirkungsweise der Massage, die Ausbildung, die Tätigkeitsbereiche und vieles mehr Viele Hundehalter sind immer noch erstaunt, wenn sie erfahren, dass ihre Vierbeiner genauso unter Verspannungen oder Problemen im Bewegungsapparat leiden wie wir Menschen. Durch die Ausbildung zum Hundemasseur lernen sie Verspannungen zu erkennen, vorzubeugen und zu lösen. Die Ausbildung eignet sich für Menschen, die gerne mit Hunden arbeiten möchten und selbstständig als Hundemasseur tätig werden wollen. Sie eignet sich auch für Menschen, die bereits mit Hunden arbeiten und sich weiterbilden wollen und Hundesportler, die ihr Wissen erweitern wollen und ihre Hunde durch die Massage unterstützen wollen.

Außerdem eignet sie sich auch für Menschen, die ihrem eigenen Hund etwas Gutes tun wollen bzw. das Wohlbefinden steigern wollen. In 8 Modulen werden die wichtigsten theoretischen und praktischen Grundlagen gelehrt. Der interaktive und praxisnahe Unterricht bietet den Einstieg für die eigenständige Ausübung der Hundemassage. Bei der Basisausbildung Hundemassage handelt es sich um eine der wenigen Ausbildungen in Österreich, die sich auf den Hund spezialisieren. Es wird auf die Besonderheiten bzw. Schwerpunkte von Familien- und Sporthunden eigegangen. A uch Hunde mit Verhaltensauffälligkeiten sind ein wichtiges Thema der Ausbildung, da Probleme des Bewegungsapparates sich oft auf das Verhalten eines Hundes auswirken und umgekehrt. Kursbeginn: Juni 2019 - Kursende: März 2020 Durch die Module am Wochenende können sie die Ausbildung berufsbegleitend absolvieren. Das Ende der Ausbildung bildet eine theoretische und praktische Prüfung. Hier erfahren Sie mehr über die Ausbildung: http://tiermasseur-mannsberger.at/ausbildung-hundemassage/ Informieren Sie sich kostenlos und unverbindlich über die Wirkungsweise der Massage, die Ausbildung, die Tätigkeitsbereiche und vieles mehr: 1. Infoabend im Wiener Hundekompetenzzentrum

2. Infoabend im TierQuarTier Wien

Datum: 09.04.18 um 17:30 Uhr

Für die Infoabende ist aus organisatorischen Gründe eine Anmeldung unter office@tiermasseur-mannsberger.at notwendig.







