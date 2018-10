Sie sind hier: » » » »

Animalicum 2019: Was fühlt das Tier Der Kongress Animalicum 2019 findet am 22. und 23. März 2019 im Vorarlberger Landesmuseum in Bregenz statt! Was geht in einem Tier wohl vor? Hat eine Katze, die sich sanft anschmiegt, eine Ahnung vom Empfinden des Menschen?

Plagen einen Hund tatsächlich Schuldgefühle, wenn er beim Stibitzen vom Schinken erwischt wird und hinter dem Sofa Zuflucht sucht? Dass Tiere emotionale Wesen sind, ist inzwischen anerkanntes Wissen. Aber es geht um mehr. Auch Einfühlungsvermögen, Bereitschaft zu Kooperationen und uneigennütziges Handeln werden regelmäßig beobachtet. Womöglich können Tiere sogar Spaß haben – und auf ihre ganz eigene Art lachen. Hochkarätige Wissenschafter internationaler Universitäten sowie Experten aus der Praxis verblüffen beim ANIMALICUM 2019 mit ihren Erkenntnissen über die Gefühlswelt der Tiere.

Vorarlberger Landesmuseum

Kornmarktplatz 1

6900 Bregenz am Bodensee, Österreich



www.animalicum.com





