Animalicum Bregenz 2017: Wer bist du, Katze? Der Kongress "Animalicum" findet erstmals am 24. und 25. März 2017 in Bregenz statt. Schwerpunkt 2017 ist die Frage: Wer bist du, Katze? Animalicum Bregenz Wie oft bringt Ihr Haustier Sie zum Lachen? Wie oft staunen Sie darüber, wie klug ein Tier agiert, wenn es ein Problem lösen muss? Und wie oft wickelt es Sie für Streicheleinheiten oder Leckereien gekonnt um den Finger? Längst ist wissenschaftlich untermauert, was Tierfreunde schon immer wussten: Tierische Gesellschaft tut uns gut. Das Animalicum bringt neueste Erkenntnisse der Mensch-Tier-Beziehung auf den Punkt. Gleichzeitig gewähren hochkarätige Wissenschaftler internationaler Universitäten sowie Experten aus der Praxis dem Publikum Einblicke in die Top-Forschung. Denn wer weiß schon, was das Tier innerlich bewegt? Wie es tickt, was es denkt, fühlt, sagen will? Das Animalicum gibt Aufschluss. Für Menschen, die mit Tieren leben oder arbeiten und für alle, die Tiere lieben. www.animalicum.com











