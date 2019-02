Sie sind hier: » » » »

Tierkinesiologie-Ausbildung in Wien Die Gesundheitsakademie Wien bietet ab März 2019 eine Tierkinesiologie–Diplomausbildung in Wien Der Name Kinesiologie geht zurück auf das griechische Wort für Bewegung, genauer gesagt auf zwei griechische Wörter: kìnesis = Bewegung und lògia = Lehre. In der Medizin steht "Kinesiologie" für Bewegungslehre und Untersuchung der Muskeln. Die Kinesiologie ist noch ein recht junges Verfahren. Vor rund 40 Jahren wurde sie von den beiden Ärzten Dr. Diamond und Dr. Goodheart in Amerika entwickelt. Sie stellten fest, dass sich sowohl die körperliche als auch die seelische Befindlichkeit des Menschen in der Funktionalität oder - einfacher gesagt - Stärke seiner Muskeln ausdrückt. weitere Information... Lehrplan, Termine Die Ausbildung wird alle 2 Jahre angeboten. Findet nur bei genügend Anmeldungen statt. Die genauen Termine und Preise bitte per Mail anfordern Nächster Ausbildungsbeginn: März 2019 Termine folgen baldigst jetzt anmelden Dozentin: Connie Kiefer

Dauer: März- Juni 2019 Termine siehe unten.



Preis: auf Anfrage

Ratenzahlung möglich

www.gesundheitsakademie.at



SEMINARINHALTE Dauer: März- Juni 2019 Termine siehe unten.Preis: auf AnfrageRatenzahlung möglich Da wir den Lehrern erlauben die einzelnen Kurse dynamisch zu gestalten, können die einzelnen Seminarinhalte nicht immer hundertprozentig den angeführten Inhalten entsprechen.

Teil I Einführung 15. 3 bis 17.3 2019 Biophotonik

Grundsätze des kinesiologischen Testens

Ethische Überlegungen bei der Arbeit mit Tieren

Das Tier als Black-Box

Stress auslösende Faktoren bei Tieren

Stresssymptome

Der kinesiologische Armtest, ehrliches Testen

Der Test mit dem Tensor

Andere Testmethoden

Einfacher Resonanztest und mentaler Test

Vortest auf Blockaden des Testers und der Zwischenperson/ des Surrogats

kinesiologisches Testen einer Person als Surrogat („anstelle vom Tier“) unter Verwendung von Foto, Fell, Körperflüssigkeit.

Die Matrix Wechselwirkung mit Psychokinesiologie und Ausleitung

Emotionaler Stress in Zusammenhang mit Biografie

Trächtigkeit und Geburt, Aufzucht, traumatische Erlebnisse...

Balance des Surrogats

Balance mit Bachblüten, Aura Soma, usw.

Testsätze - Herstellung und Umgang

Selbstgemachte Substanzen mit Licht in Wasser eingeschwungen

Teil II Testmethoden und Psychokinesiologischer Testaufbau 12. 4. bis 4.4. mit Hilfe des Tensors/andere kinesiologische Tests direkt am Tier

Tests mit einer Zwischenperson - Anwesenheit des Tieres

Arbeit mit dem Signalverstärker und Polfilter

Arbeit mit dem Signalverstärker und Polfilter – Ferntestung und kinesiologische Einschätzung/Befund

Stress im Kontext von Tierart und Rasse

Emotionaler Stress, in Zusammenhang mit Haltungsbedingungen, Erziehung, traumatischen Erlebnissen...

Balance des Tieres mit Bachblüten, Aura Soma, Meridianharmonisierung, Mentalfeldbalance, Massagen, Körpertherapie...

Energetische Balance mit den Händen

Selbstgemachte Substanzen mit Licht in Wasser eingeschwungen und Imprägnieren des Biophotonenfeldes

Teil III Grundsätze systemischer Aufstellungen 17. 5. bis 19.5. Allgemeine systemische Erkenntnisse und StrukturenGrundsätze von systemischen Aufstellungen

Kommunikation Mensch - Tier über das Verhalten ( speziell Hunde)

Soziale Systeme Tier - Mensch,

Soziale Systeme Tier -Tier

Systemische Aufstellung für Tiere und deren Menschen

Das Beratungsgespräch

Arbeit mit dem Laserpointer - Imprägnierung des Biophotonenfeldes der Beteiligten

Teil IV Kinesiologie, Kinesiologischer Befund/ Einschätzung nach Klinghardt/Kiefer 14.6. bis 16.6. Testaufbau Kinesiologie und Psychokinesiologie nach Klinghardt/Kiefer

Ursachen von körperlichen Symptomen aufgrund von Blockaden durch Viren, Bakterien, Schadstoffe, Parasiten, Allergien

Blockaden durch Operationen, Verletzungen, Narben und Zahnstörfelder

Organstörungen, andere Störfelder

Abhängigkeiten verschiedener Symptome voneinander (Two Pointing)

Testung der geeigneten Mittel und Behandlungsmethoden...

Testsätze - Herstellung und Umgang

Herstellung von Mittelkopien durch Informationsübertragung mittels Licht und Signalverstärker

Arbeit mit dem Laserpointer - Imprägnierung des Biophotonenfeldes

Arbeit mit CD’s vom Klinghardt-Programm

GESUNDHEITSAKADEMIE WIEN

Otto-Bauer-Gasse 20

1060 WIEN

www.gesundheitsakademie.at



Weitere Informationen zur Veranstaltung und zu den Teilnahmegebühren: :

T: +43 677 62 47 72 31

GESUNDHEITSAKADEMIE WIEN
Otto-Bauer-Gasse 20
1060 WIEN
Weitere Informationen zur Veranstaltung und zu den Teilnahmegebühren:
T: +43 677 62 47 72 31
Telefonzeiten: MO- FR 15.00- 18.00 Uhr





