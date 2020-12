»

Gut Aiderbichl Online-Tierakademie gestartet

Gut Aiderbichl Henndorf ist aufgrund des neuerlichen Lockdowns derzeit für Besucher geschlossen. Damit Tierbesitzer nicht auf wichtiges Fachwissen rund um ihr Haustier verzichten müssen und gleichzeitig den Tieren helfen können, ist das Tierparadies mit einem neuen Bildungsangebot gestartet.

Gemeinsam mit der Vitalakademie „Learn@Home“, einer international anerkannten e-learning-Plattform aus Linz, bietet „Gut Aiderbichl Premium“ Tierbesitzern ab sofort die Möglichkeit, sich online umfassend über wichtige Themen zu informieren und gleichzeitig die geretteten Tiere zu unterstützen.



Insgesamt 60 Videos stehen zu unterschiedlichen Themen für Hunde-, Katzen- und Pferdebesitzer rund um die Uhr abrufbar zur Verfügung. Gleichzeitig unterstützen die Teilnehmer mit ihrem Beitrag auch die Tiere auf Gut Aiderbichl, da der Mitgliedsbetrag für die Tiere auf Gut Aiderbichl verwendet wird.

„Mit dem neuen Angebot lernen Tierbesitzer nicht nur viel über ihr Haustier, sie helfen auch den geretteten Tieren“, betont Vitalakademie-Geschäftsführer Mario Weingartler. „Die Vermittlung von Tierwissen ist uns ein großes Anliegen. Wir tragen damit zu einem besseren Zusammenleben von Mensch und Tier bei“, so Gut Aiderbichl-Geschäftsführer Dieter Ehrengruber. Nähere Informationen unter www.gut-aiderbichl-premium.com

Wichtiges Tierwissen ab sofort online

Mit dem neuen Bildungsangebot kann Tierwissen zu den Themen Verhalten, Gesundheit und Erziehung Tierbesitzern ab sofort auch zuhause vermittelt werden. Gerade in Zeiten von Corona können sich so viele Menschen trotz Einschränkungen umfassend weiterbilden. Von ganz besonderer Bedeutung ist auch, dass ständig neue Videos gemacht werden und das Tierwissen damit aktuell und up to date bleibt.

In den Lerninhalten werden unterschiedlichste Fragestellungen behandelt: „Was müssen Hunde essen?“, Wie und welche Farben sieht ein Hund in der Nacht?“, „Wie ist der Hund zum Haustier geworden?“, Wie wird eine Katze in der Wohnung glücklich?“, Wann müssen Katzen geimpft werden?“, „Wie vertraut mir mein Pferd?“ sind nur einige Themen der jeweils mehrere Minuten dauernden hochwertigen Videos. „Wir wollen mit diesem neuen Bildungsangebot unsere jahrelange Erfahrung mit Haustieren weitergeben“, so Dieter Ehrengruber.

Gut Aiderbichl ist Experte für Tierwissen, 6.000 Tiere werden auf den Gut Aiderbichl Höfen versorgt und bestens betreut.

Mitgliedsbeitrag wird für die geretteten Tiere verwendet

Mit ihrer Mitgliedschaft unterstützen die Nutzer von „Gut Aiderbichl Premium“ auch die geretteten Tiere auf Gut Aiderbichl. Der Mitgliedsbeitrag in Höhe von 9,90 Euro pro Monat wird zum Großteil zur Versorgung der insgesamt 6.000 geretteten Tiere auf den Gut Aiderbichl-Höfen verwendet.

Kooperation mit renommiertem Anbieter von Fernstudien

Die e-learning-Plattform Vitalakademie „Learn@Home“ wurde kürzlich als “Top Anbieter für Weiterbildung 2021“ ausgezeichnet. Diese renommierte Auszeichnung verdeutlicht das hohe Niveau der Ausbildung beim Tochterunternehmen der Vitalakademie Österreich mit Sitz in Linz. Vitalakademie Learn@Home ist seit 2009 einer der erfolgreichsten Anbieter im Bereich Fernstudium.

Insgesamt 11 Jahre Erfahrung und über 7.900 Studentinnen und Studenten aus weltweit über 70 Ländern in diesem Zeitraum sind ein massiver Zuspruch für diese höchst effektive und moderne Lernmethode. Die Kursinhalte werden dabei über Video-Fernlehrgänge und Online Live-Unterricht in höchster Qualität direkt nach Hause übertragen.

www.gut-aiderbichl-premium.com









