Kostenloser Online-Vortrag: Schuppen, Krusten, Juckreiz? Hauterkrankungen bei Hunden und Katzen

Der ältere Patient: Was tun, wenn Hund und Katze in die Jahre kommen Für Hunde- und Katzenhalter ist die Gesundheit ihrer älter werdenden Tiere ein extrem wichtiges Thema. Dies ergab eine aktuelle Umfrage, die im Auftrag des Bundesverbandes für Tiergesundheit e.V. von Produkt und Markt in diesem Frühjahr durchgeführt wurde [20.05.2010] mehr »