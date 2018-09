Sie sind hier: » » » »

2. Hundekongress 2014 event4dogs e.V. veranstaltet am 1. und 2. Februar 2014 den 2. Hundekongress in Biedermannsdorf bei Wien Wieder sind spannende Referenten aus dem In- und Ausland eingeladen, die wieder neueste Erkenntnisse und spannende Trainingsmethoden präsentieren. www.event4dogs.at











1. Hundekongress in Österreich Der 1. Hundekongress in Österreich am 9. und 10. Februar 2013 ladet Hundebesitzer, -trainer, Tierärzte ein, um über die neueste Erkenntnisse, spannende Trainingsmethoden, aktuelle Studien und Wissenswertes von Experten aus dem In- und Ausland, zu erfahren [16.09.2012] mehr »











