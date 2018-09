Sie sind hier: » » » »

6. Hundekongress 2018 event4dogs e.V. veranstaltet am 10. und 11. Februar 2018 den bereits 6. Hundekongress in Biedermannsdorf bei Wien

Programm am 10. Februar 2018

9.30 – 11.00 Uhr MEIKE BÖHM

Auf der Suche nach den Metrohunden – eine Reise mit vielen bleibenden Eindrücken. Der Hund in Moskau heute und damals



11.00 – 11.30 Uhr PAUSE



11.30 – 13.00 Uhr KATRIEN LISMONT

Reaktives Verhalten an der Leine – eine ganzheitliche Analyse



13.00 – 14.00 Uhr MITTAGSPAUSE



14.00 – 15.30 Uhr KATRIEN LISMONT

Reaktives Verhalten an der Leine – neue Wege der Umerziehung



15.30 – 16.00 Uhr PAUSE



16.00 – 17.30 Uhr BETTINA SPECHT

Wenn das Fell langsam zu eng wird - pfundige Hunde!





Programm am 11. Februar 2018

9.30 – 11.00 Uhr DR. KARIN DOHRMANN

Fleischfresser oder Abfallverwerter - historische Geschichten und Fakten zur Ernährung des Hundes



11.00 – 11.30 Uhr PAUSE



11.30 – 13.00 Uhr INGA BÖHM-REITHMEIER

Von Pfoten und Händen – die Bedeutung von Berührungen im Umgang mit dem Hund



13.00 – 14.00 Uhr MITTAGSPAUSE



14.00 – 15.30 Uhr PROF. DR. IRENE SOMMERFELD-STUR

Ein guter Hund hat keine Farbe oder doch? Was die Fellfarbe mit Gesundheit und Verhalten zu tun haben kann



15.30 – 16.00 Uhr PAUSE



16.00 – 17.30 Uhr ULRIKE SEUMEL

Spielen mit einem Balljunkie





